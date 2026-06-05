Кметът на Русе обсъди с посланика на Молдова нови възможности за сътрудничество в образованието и културата

Кметът на община Русе Пенчо Милков проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Молдова в България Н. Пр. Емил Жакота и почетния консул на Република Молдова Ставрин Гиноолу. В разговора участва и заместник областният управител д-р Валери Йорданов.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието, културата и регионалната свързаност, както и перспективите за още по-активен обмен между институциите и гражданите от двете страни.

Специално внимание беше отделено на дейността на филиал „Григорий Цамблак“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“ в град Тараклия, Молдова. Подчертана бе значимата роля на висшето училище за развитието на региона и за съхраняването на образователните и културните връзки между българската общност в Молдова, Русе и България. Беше отбелязано високото качество на подготовка на студентите, както и приносът на университета за създаването на квалифицирани млади специалисти, които активно участват в обществения и икономическия живот на района. Като естествен мост между академичните среди в двете държави, учебното подразделение продължава да укрепва партньорството в сферата на образованието и да разширява възможностите за професионална и личностна реализация на младите хора.

Посланик Емил Жакота сподели своите отлични впечатления от Русе, като открои богатото културно наследство на града, неговата европейска атмосфера и активния обществен живот. Кметът Пенчо Милков подчерта значението на връзките между България и българската общност в Молдова, изграждани през поколенията чрез обща история, традиции и културен обмен.

„Историята, езикът и културната памет създават естествен мост между хората от двете страни на Дунав. Всяка съвместна образователна и културна инициатива добавя нова стойност към това споделено наследство“, заяви Милков.

По думите му близостта между българските общности в България и Молдова представлява ценен човешки капитал, който създава възможности за обмен на знания, идеи и добри практики, а сътрудничеството между институциите дава стабилна основа за бъдещо развитие.

Д-р Валери Йорданов заяви готовността на Областна администрация – Русе да оказва пълно съдействие за реализирането на бъдещи съвместни инициативи и проекти.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че активният диалог и последователното партньорство ще допринесат за още по-тесни връзки между Русе, Република Молдова и българската общност в страната.