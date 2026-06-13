Появи се първата японска манга, в която герои са българи

Първата японска манга (японски графичен роман или комикс - бел.ред.), вдъхновена от българската история и култура, беше представена от Посолството на България в Япония на страницата им във Фейсбук.

Става дума за произведението „The Azure Balkanalia“ на авторката SASAKISA, което отвежда читателите в свят, вдъхновен от българското историческо наследство и традиции, пише в съобщението. От коментари на потребители, които вече са прочели книгата, става ясно, че действието се развива в българските земи под османска власт, а героят е българин еничар.

От българското посолство отбелязват, че творбата е пример за това как приятелските отношения и културният обмен между България и Япония вдъхновяват нови творчески проекти.

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„Пожелаваме успех на мангата и се надяваме тя да достигне до много читатели в Япония, България и по света“, пишат от българското дипломатическо представителство в Япония.