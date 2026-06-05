Държавата и Община Русе координират действията си за трафика, инфраструктурата и сигурността

По инициатива на кмета Пенчо Милков в сградата на Община Русе днес се проведе работна среща, посветена на организацията на движението в района на Дунав мост, състоянието на пътната инфраструктура, управлението на тежкотоварния трафик и мерките за сигурност.

В разговорите се включиха заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов, главният секретар на МВР Георги Кандев, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Емил Пармаков, заместник-кметът Димитър Недев, директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов, областният управител проф. д-р Любомир Владимиров, заместник областният управител Валери Йорданов, директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Диян Минков и началникът на сектор „Охранителна полиция“ комисар Димитър Вачков.

„За нас сигурността е приоритет. Заявяваме готовност за съвместна работа с всички държавни институции, за да намираме устойчиви решения както за проблемите с трафика, така и за гарантиране спокойствието на гражданите“, заяви Милков в началото на срещата.

Присъстващите обсъдиха необходимостта част от приходите, генерирани от таксите за преминаване по Дунав мост, да бъдат насочвани към общините, които ежедневно поемат тежестта на международния трафик. Участниците отбелязаха, че таксите постъпват в държавния бюджет чрез Агенция „Митници“, докато Община Русе не получава директни средства от тях, въпреки значителните разходи за поддръжка на инфраструктурата и организацията на движението.

Заместник-министър Катинов предложи окончателните решения относно организацията на движението след ремонта на Дунав мост да бъдат взети след извършването на анализ на трафика. Участниците се обединиха около идеята в рамките на една седмица след приключване на ремонтните дейности да се направи наблюдение на транспортните потоци и оценка на ефекта от предприетите мерки.

По време на срещата бе припомнено също, че със заповед на кмета е забранено спирането на тежкотоварни автомобили по булевардите „България“ и „Тутракан“, като се търсят механизми за по-ефективен контрол върху спазването на ограниченията. Стана ясно, че след въвеждането в експлоатация на буферния паркинг за тежкотоварни автомобили, значително са намалели колоните от камиони по основните булеварди на града, но не всички водачи използват определените места за престой, въпреки наличието на 17 регламентирани площадки за паркиране на тежкотоварни превозни средства.

Обсъден бе и проблемният участък на входа на Русе от Варна, където през годините са регистрирани множество тежки пътнотранспортни произшествия. „Вече седем години очакваме държавата да реализира проекта за кръгово кръстовище на входа на Русе откъм Варна. Общината изпълни своите ангажименти като монтира осветление и положи необходимата пътна маркировка, за да подобри безопасността в района. Изграждането на кръговото кръстовище обаче е държавен ангажимент и е крайно време този проект да бъде реализиран“, подчерта Пенчо Милков. Той припомни, че за обекта има изготвен проект, който очаква необходимите съгласувания и одобрения, като Община Русе е заявила готовност да съдейства за ускоряване на процедурите и дори да поеме част от разходите по реализацията.

Тема на разговорите беше и поддръжката на републикански пътища в рамките на града, ремонтът на бул. „България" и въвеждането му в експлоатация. Беше изразено становище, че държавни пътни участъци фактически се поддържат от Общината срещу недостатъчно финансиране, което затруднява осигуряването на необходимото качество на инфраструктурата.

Участниците се обединиха около становището, че решаването на натрупаните инфраструктурни и транспортни проблеми изисква по-тясно сътрудничество между държавата и местната власт, както и осигуряване на по-справедливо финансиране за граничните общини, които ежедневно поемат значителна част от международния трафик през страната.