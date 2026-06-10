Русе празнува Деня на река Дунав с водни битки, арт работилници и парад на лодки

Разнообразни културни и образователни събития, посветени на Деня на река Дунав, ще се проведат от 10 ч. на 27 юни /събота/ в Русе. На русенския кей Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и Сдружение „Дунавско сияние“ са подготвили богата програма, която обещава забавления, знания и незабравими преживявания за всички възрасти.

„Водни битки – лято 2026“ ще даде символичен старт на лятната ваканция. Проявата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ ще предложи поредица от забавни състезателни игри с вода, преодоляване на препятствия, точност, ловкост, баланс и бързина. Шест отбора от по трима играчи ще премерят сили и ще демонстрират ловкост и бързина, като изискването е участниците да са на възраст 10+ години. Организаторите на събитието призовават желаещите да сформират отбор, да се запишат за участие на имейл rusefreespiritcity@gmail.com или на тел. 0879/573 554, като крайният срок е 25 юни. За най-активните участници и публиката аниматорите на „Веселяците“ са подготвили много забавни игри и награди.

Общинската фондация отправя призив посетителите да си носят водни пистолети и пръскалки, а ако нямат, те ще раздадат на желаещите да се включат във финалната водна битка на събитието.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на фирмите „Смарт Спед“ ЕООД, „Тива Ком“ ООД, „Холлеман България“ ООД, „Експрес Сървиз“ Русе ЕООД и EuShipments АД.

За пета поредна година Сдружение „Дунавско сияние“ ще организира своя Детски арт хепънинг „На брега на реката“, също с финансовата подкрепа на общинската фондация. Програмата включва работилничка за оцветяване, пясъчни картини, рисуване върху природни мидички. Посетителите ще могат да видят детската изложба „Приказният Дунав“, както и красиви водни създания, изработени от деца в риск и неравностойно социално положение, които рисуват в приложни арт работилнички в БЧК, КСУДС и Двореца на децата.

Събитията са част и от богатата програма на трансграничния „Парад на Дунав – два флага, една река“, който ще се проведе на 27 юни и в който ще участват над 160 лодки и джетове и много гости от България и Румъния. Кулминацията на празничния ден ще бъде между 17 и 19 ч., когато са предвидени впечатляващ воден парад, авиационно шоу, музикална програма и множество незабравими емоции по двата бряга на Дунав.