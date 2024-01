Санкции? Русия явно продължава да поддържа технологиите си чрез САЩ и Европа

Внесените чипове обхващат продукти на американските Intel, Advanced Micro Devices и Analog Devices, а също и на европейски марки като Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

Компаниите, чиито продукти са открити в Русия, заявяват пред Bloomberg, че стриктно спазват санкциите и са преустановили дейността си в страната след пълномащабното й нахлуване в Украйна.

Няма данни, които да сочат, че фирмите са нарушили някакви санкции и са изнасяли технологии за Русия, посочва все пак изданието.

Още: Разкриха схемата, с която Русия внася ключови компоненти от западните технологични гиганти

Технологията е влязла в Руската федерация през държави като Китай, Турция и Обединените арабски емирства.

In 2023, Russia imported more than $1 billion worth of chips manufactured in the United States and Europe



In the first nine months of 2023, Russia purchased $1.7 billion worth of foreign-made chips bypassing sanctions - more than half of these chips were manufactured by American… pic.twitter.com/NKhtUhNuhr