07 август 2025, 19:35 часа 558 прочитания 0 коментара
"Животът ми не струва 10 000 лева": Дебора с първа реакция след освобождаването на Георгиев

„В случая аз излизам затворник, защото стоя у нас, а престъпникът се разхожда на свобода за 10 000 лева. Аз не мисля, че животът ми струва 10 000 лева. И всички рани и белези, които са по мен, не говоря само за физическо състояние, а и за психическо.“ Това каза пред bTV Дебора Михайлова по повод освобождаването на Георги Георгиев от затвора.

„Притеснявам се страшно много за семейството си в момента, цялата треперя откакто съм разбрала. Ще си търся правата и ще се пазим“, добави тя и каза, че според нея не е удачно да излиза навън, защото „престъпник е на свобода, човекът, който можеше да ме убие“.

„На първо място искам да кажа, че съм страшно притеснена и страшно разочарована от това, което се случи днес и което видях с очите си. Мисля, че е пълно безумие едно дело да продължава две години и да няма присъда, жертвата да е като затворник у тях, а престъпниците да се разхождат около нас на свобода“, разказа още Дебора. Момичето сподели, че е преминало през много болка и страдание през всичките тези месеци.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
