Ева Мендес обясни защо преди е мразела Свети Валентин

49-годишната актриса е омъжена за 43-годишния холивудски сърцеразбивач Райън Гослинг, от когото има дъщери Есмералда Амада - на 9 години и Амада Лий - на 7 години, и е категорична, че децата са я направили голяма "мекушавка".

Във видеоклип в Instagram тя казва: "Не обичам любовта в Деня на влюбените. Някога бях бунтарка и бях от типа: "Не, Свети Валентин е глупост". Но сега ми харесва. Вече съм майка и съм по-мека".

Райън Гослинг не искал деца

Снимка: Getty Images

Звездата от "Барби" Гослинг по-рано разкри, че никога не е планирал да има деца, докато не е срещнал Ева. Актьорът от "Тетрадката" се събра със звездата от "Хич", след като се снимаха заедно в "The Place Beyond the Pines" и той призна, че играта във филма от 2012 г. му е дала представа за личния живот, който би могъл да има.

Миналата година Райън сподели пред изданието "Global Summer" на "GQ": "Преди да я срещна, не мислех за деца, но след като срещнах Ева, осъзнах, че просто не искам да имам деца без нея. И в "The Place Beyond the Pines" имаше моменти, в които се преструвахме на семейство, а аз не исках повече да се преструваме. Осъзнах, че това ще бъде живот, който наистина ще имам късмет да имам".

Звездата от "Drive" също така обясни, че умишлено е прекъснал актьорската си кариера за четири години след раждането на втората си дъщеря, пише БГНЕС.