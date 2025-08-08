Войната в Украйна:

Николета Лозанова най-после показа лицето на малката си дъщеря (СНИМКИ)

08 август 2025, 13:33 часа 0 коментара
Николета Лозанова най-после показа лицето на малката си дъщеря (СНИМКИ)

Николета Лозанова за първи път показа личицето на втората си дъщеря Борислава, която се роди през март 2024. Неин баща е Николай Михайлов, с когото инфлуенсърката сключи таен брак преди близо 2 години. Николета сподели в социалните мрежи няколко снимки, заснети в скъпарски комплекс в турския курорт Белек, и написа: "Целият ми свят в един кадър..."

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Nikoleta Lozanova (@nikoleta_lozanova)

За трудностите да има второ дете

Припомняме, че Лозанова има още едно дете, Никол, от брака си с Валери Божинов, с когото успяха да запазят приятелски отношения след развода си. З7-годишната звезда не крие, че е преминала през много трудности, за да се сдобие с втората си дъщеря Борислава, която е кръстена на бащата на Ники - Борислав Михайлов. 

"Аз и Николай искахме много дете, но съдбата имаше други планове. За две години в България се наслушахме на диагнози и лечения. Уж най-добрите лекари, уж най-скъпите клиники, а за всички сме били просто „касови бележки“. Отношение, което може да срещнеш само в България. Ето защо мога да заявя публично, че аз обикнах Турция. Там срещнахме истинско разбиране и професионализъм. Единствено в тамошна болница откриха проблема, който беше в мен и много скоро забременях. Екипът обаче до последно се чудеше на терапиите, лекарствата и процедурите, на които съм била подлагана в България без видимо да има смисъл от тях. И стигаме до края, където идва момент за Николай... Човекът, който за мен е и начало и край и всичко... И винаги ще бъде! Защото той не е просто любовта, той е част от мен и моята душа. Той е всичко онова, за което може да мечтае една жена и не ме остави дори за секунда сама през изминалите 9 месеца", написа Николета малко след раждането.

 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Николета Лозанова Борислав Михайлов
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес