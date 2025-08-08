Войната в Украйна:

Нова книга разкрива истината за мениджъра на Елвис Пресли

08 август 2025, 12:09 часа 0 коментара
Нова книга разкрива истината за мениджъра на Елвис Пресли

Съдържание:

Общественото възприятие за мениджъра на Елвис Пресли, полковник Том Паркър, отдавна го е позиционирало като синоним на двулично представяне на артисти, където печалбата надделява над изкуството, а артистът винаги губи лъвския пай. Може да се разбере защо. Роден като Андреас Корнелис ван Куик, дори името полковник Том Паркър е измислено и изфабрикувано. Следователно, според предположенията, такъв е бил и самият той. Но в „Полковникът и кралят“, нова биография на Паркър, Питър Гуралник разсейва много от тези предположения, за да представи един много по-нюансиран портрет на един високо морален човек, съобщи „Гардиън“.

Повече за новата книгата за полковник Том Паркър

Гуралник познава тънкостите на тази история по-добре от всеки друг, с изключение може би на самия полковник и Пресли, след като е написал две обемни биографии на певеца ("Last Train to Memphis" от 1994 г. и "Careless Love" от 1999 г.). Биографията му за Паркър е не по-малко обемна, с близо 600 страници.

Още: Опаковка от лекарство на Елвис Пресли отива на търг

Тя е разделена на две части: първата половина е биография, а втората половина е подбрана преиздадена версия на някои от десетките хиляди писма, бележки и телеграми, които Паркър е написал и архивирал през кариерата си. Гуралник е получил пълен достъп до цялата тази кореспонденция и е успял да види вътрешните механизми и стратегическото мислене на човека, който стои зад публичния мит.

Докато проучвал за книгата, Гуралник преоценил всичко, което преди това е мислил за Паркър, за да му даде „заслуженото място в историята“, изразявайки трудния баланс, който биографът трябва да поддържа. „Не исках да го оправдавам“, казва писателят, „нито да го осъждам.“

Истината зад полковник Паркър

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Паркър е роден в Бреда, Холандия, през 1909 г. и пристига в Америка незаконно през 20-те години на миналия век без документи. След това пренаписва собствената си история, твърдейки, че е роден в Хънтингтън, Западна Вирджиния. Записва се в американската армия през 1929 г., след което работи в карнавали, преди да стане мениджър на музикални изпълнители като Ханк Сноу, Джин Остин и Еди Арнолд. Неговото прозрение идва, когато вижда Пресли в Louisiana Hayride през януари 1955 г. и веднага разбира, че той ще бъде нов тип звезда и че трябва да го насочи в тази посока.

Паркър официално поема мениджмънта на Пресли през март 1956 г. и представлявал ново поколение мениджъри, които ценели изкуството повече от търговията. Неговата съдба и тази на Пресли, техните успехи и напрежението между тях останали свързани до смъртта на Пресли през 1977 г.

Още: Култово интервю на Елвис Пресли, в което се шегува с екзалтирани журналисти (ВИДЕО)

„Това е съвсем различен човек от този, за когото го мислят хората“, казва Гуралник, който се запознава с Паркър през 1988 г. и редовно си кореспондира с него. „Беше брилянтен и забавен“, казва той за игривото самомитологизиране, но и хитрото самозащитно поведение на Паркър. „Имаше средствата да ме обезоръжи или да ме държи на разстояние. Винаги беше пет крачки напред“.

Паркър напълно разбирал, че ролята му е да направи този, когото наричал „момчето“, звезда, като същевременно бил преграда, която пречела на звукозаписната му компания, агентите му и Холивуд в амбицията им да „омекотят Елвис“. Пресли бил единственият творчески арбитър на себе си. Паркър рядко давал съвети за сценичното представяне и за избора на песни или записването. „Елвис беше неговият артист. Той прегърна музиката, защото прегърна артиста.“

Мениджмънтът на артисти често включва и известна степен на сценично дирижиране. Брайън Епщайн облече The Beatles в костюми. Андрю Луг Олдъм разроши прическите на The Rolling Stones. Малкълм МакЛарън, поне в съзнанието си, беше кукловодът на Sex Pistols. Паркър обаче рядко се намесвал. „Елвис беше човек, в когото Паркър виждаше потенциал за безкраен растеж“, твърди Гуралник. "Паркър рядко губеше самообладание и работеше по 16-18 часа на ден, седем дни в седмицата, за Елвис. Неговата отдаденост беше пълна."

 

Още: Да живеят технологиите: Елвис Пресли тръгва на турне

Източник" БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Елвис Пресли полковник Том Паркър
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес