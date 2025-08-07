Популярна актриса почина на едва 33 години

Актрисата Кели Мак, известна с участието си в пост-апокалиптичната драма за зомбита "Живите мъртви", си е отишла от този свят на 2 август 2025 едва на 33 години. Мак, родена като Кели Клебенов, „почина мирно“ в родния си град Синсинати в събота, след като се бореше с глиом на централната нервна система, според изявление, публикувано в социалната мрежа CaringBridge. Глиомът е вид тумор, който засяга мозъка или гръбначния мозък.

"С неизлечима тъга съобщаваме за кончината на нашата скъпа Кели. Такава ярка, пламенна светлина премина в отвъдното, където всички ние в крайна сметка трябва да отидем", се казва в публикация в Instagram профила на Мак, придружена от снимка на актрисата.

Съболезнования заваляха от колеги, приятели и фенове, които я помнят като "талантлива" и "мила душа".

"Какъв невероятен човек. Толкова съм горда, че се борихме рамо до рамо в последния ни епизод заедно", написа Алана Мастерсън, която също участва в "Живите мъртви".

Повече за кариерата на Кели Мак

Според изявлението, публикувано в CaringBridge, Мак има 35 роли като актриса и пет като продуцент в кариерата си. Най-известна е с ролята на Ади в 9-и сезон на "Живите мъртви" и на Пенелопе Джейкъбс в 8-и сезон на "Чикаго Мед" и в сериала "9-1-1" на FOX. Тя също така се занимаваше с рекламна дейност и озвучаване.

Любовта ѝ към разказването на истории разцъфва, след като получава мини видеокамера като подарък за рождения си ден в ранна възраст. Започва да играе в реклами като дете.

„Кели беше известна с топлотата си, креативността си и непоколебимата си подкрепа за хората около себе си“, се казва в изявлението. "Заразният ѝ ентусиазъм и отдаденост към работата ѝ вдъхновиха безброй други хора в индустрията и извън нея."

"Наследството на Кели ще продължи да живее чрез приноса ѝ към киното и телевизията, както и в сърцата на тези, които я обичаха. Тя ще ни липсва дълбоко и ще бъде запомнена завинаги с таланта, добротата и жизнената си енергия", се казва още в изявлението на близките ѝ.