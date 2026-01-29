Оставката на Румен Радев:

"Като две капки вода": Певица с ангелски глас и провокативен артист влизат в шоуто?

Хитовото телевизионно шоу за музикални имитации "Като две капки вода" се подготвя за нов 14-и сезон през пролетта на 2026 г., който от екипа на продукцията нарекоха "Сезона-Слънце" - вероятно с обещание за ярки и запомнящи се изпълнения и едно много по-пищно издание. Новият сезон се очаква да бъде по-колоритен и с повече звездни истории от всякога, а водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев‑Геро ще представят новите крале и кралици на имитациите. Припомняме, че и неочакван нов член на журито ще изненада всички с големи промени във формата. 

Кои ще са кралете и кралиците на имитациите?

Макар че официалният списък с участници още не е потвърден от NOVA, медиите и социалните мрежи вече прегряват от слухове. Според някои публикации в лайфстайл сайтове сред имената, които евентуално ще участват, фигурират попфилк певицата с ангелски глас Емилия, както и ексцентричният артист Иво Димчев. 

Емилия е една от най-харесваните у нас попфолк изпълнителки. Досега тя не е участвала в подобен музикален формат и се смята, че именно тя ще привлече още повече зрителски интерес към шоуто за имитации.

Провокативният Иво Димчев пък при потенциално участие едва ли би изневерил на запазения си нестандартен стил, а за публиката би било интересно да види дръзката звезда, преобразена по начин, по който не сме го е виждала. 

Тази информация все още не е официално потвърдена от продукцията, а знаменитостите също не са коментирали темата. Въпреки това, вече се предизвикаха оживени дискусии онлайн — едни приветстват привличането на нови, неочаквани лица, други се чудят по какви критерии се избират следващите участници в предаването. 

Но положителни отзиви и негативни коментари винаги ще има, затова остава само да чакаме, за да разберем имената на участниците в шоуто тази година. 

