"Като две капки вода" се завръща с кралски блясък: Мистериозен член на журито променя всичко (ВИДЕО)

"Като две капки вода" се завръща с нов още по-пищен и цветен сезон тази пролет. Сезона-Слънце е четиринадесетият по ред в ефира на NOVA и е повлиян от френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля-Слънце. В него ще видим изненадващи участници, невиждани досега имитации и силни лични истории. Короната отново ще бъде в ръцете на зрителите, а любимите водещи - Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро ще търсят новия крал на имитациите.

Изненадите започват от журито, към което ще се присъедини нов колоритен член, който ще промени установените правила. Той ще разчита на подкрепата на добре познатите Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки. Кой е той? Зрителите на NOVA ще разберат в първия епизод на шоуто.

Кои са новите участници, които ще се впуснат в приключението на живота си? С какви имитации ще се представят за първи път на сцената на най-позитивното и най-обичано българско шоу? – са само част от най-обсъжданите въпроси, които скоро ще намерят своя отговор.

Миналогодишното издание

Припомняме, че финалът на миналогодишното издание на музикалното предаване беше повече от епичен - не само заради големия финалист Вениамин Димитров, който спечели сърцата на зрителите, но и заради личните истории на двама от участниците, които се сгодиха на голямата сцена.

