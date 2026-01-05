Войната в Украйна:

Наум Шопов издаде началото на "Ергенът" (ВИДЕО)

05 януари 2026, 13:10 часа 0 коментара
Наум Шопов издаде началото на "Ергенът" (ВИДЕО)

Риалити форматът "Ергенът" е едно от най-обсъжданите предавания особено след финала на първото издание "Ергенът: Любов в рая". Оригиналнтата версия обаче се завръща в телевизионния ефир съвсем скоро, през февруари, а ергените, готови да открият любовта, вече са известни. Изглежда, че снимките за петия сезон официално са започнали, а това издаде и водещият на шоуто - актьорът Наум Шопов. Или по-скоро неговата половинка Теа, която както и преди го придружава по време на работата по "Ергенът". 

"Министърът на розите се завърна в Шри Ланка", сподели инфлуенсърката в социалните мрежи, към видео, което публикува наскоро. В него семейството показа пътуването си до екзотичната дестинация.

Още: Три жени, живеещи в чужбина, са готови да открият любовта в "Ергенът" 5

Неприятно начало на новата година

От кадрите виждаме, че Наум и Теа са заедно с дъщеря си Амая. Семейството разказа, че е започнало годината по неприятен начин, но изглежда, че вече всичко е наред. 

"Наум кашляше още от средата на декември, както и Амая, но неговата кашлица се влоши дотолкова, че на 31-ви се наложи спешно да търсим лекарска помощ.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Посрещнахме Нова година буквално в криза - с кашлица, давене и много притеснение. До последно не знаехме дали изобщо ще успеем да тръгнем.

"Ергенът" 5: Първите две дами в новия сезон са готови да се борят за Кристиян (СНИМКИ)

За щастие, справихме се. Сега е много по-добре и успяхме да се отправим към мястото, на което оставихме част от сърцето си миналата година. И както често казваме - Амая си го повика отново. Толкова много искаше да се върнем и толкова много ѝ хареса Шри Ланка, че вярваме, че това е изцяло нейно дело - картите просто се наредиха.", пише Теа в Instagram.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Наум Шопов Теа Минкова ТВ предавания Ергенът
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес