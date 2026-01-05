Наум Шопов издаде началото на "Ергенът" (ВИДЕО)

Риалити форматът "Ергенът" е едно от най-обсъжданите предавания особено след финала на първото издание "Ергенът: Любов в рая". Оригиналнтата версия обаче се завръща в телевизионния ефир съвсем скоро, през февруари, а ергените, готови да открият любовта, вече са известни. Изглежда, че снимките за петия сезон официално са започнали, а това издаде и водещият на шоуто - актьорът Наум Шопов. Или по-скоро неговата половинка Теа, която както и преди го придружава по време на работата по "Ергенът".

"Министърът на розите се завърна в Шри Ланка", сподели инфлуенсърката в социалните мрежи, към видео, което публикува наскоро. В него семейството показа пътуването си до екзотичната дестинация.

Неприятно начало на новата година

От кадрите виждаме, че Наум и Теа са заедно с дъщеря си Амая. Семейството разказа, че е започнало годината по неприятен начин, но изглежда, че вече всичко е наред.

"Наум кашляше още от средата на декември, както и Амая, но неговата кашлица се влоши дотолкова, че на 31-ви се наложи спешно да търсим лекарска помощ.

Посрещнахме Нова година буквално в криза - с кашлица, давене и много притеснение. До последно не знаехме дали изобщо ще успеем да тръгнем.

За щастие, справихме се. Сега е много по-добре и успяхме да се отправим към мястото, на което оставихме част от сърцето си миналата година. И както често казваме - Амая си го повика отново. Толкова много искаше да се върнем и толкова много ѝ хареса Шри Ланка, че вярваме, че това е изцяло нейно дело - картите просто се наредиха.", пише Теа в Instagram.