Не го заслужавам - да се моля за отношение: Двойка от "Ергенът: Любов в рая" се разпада (ВИДЕА)

Във сряда вечер (22 октомври) "Ергенът: Любов в рая" продължи с нови романтични моменти, но и с голямо разочарование и сълзи. След като момчетата се върнаха във вилата при своите половинки, всички зарадваха дамите с ръчно направени специални подаръци, а жените останаха очаровани. Една от тях обаче не успя да прикрие недоволството си от жеста и дори не се и опита. Габи явно показа на Калоян, че изобщо не е впечатлена от "произведението на изкуството", което той е решил да ѝ поднесе.

Това ли е краят?

Вечерта след банкета, Габи се нахвърли върху Калоян, като му заяви, че подаръците за другите момичета са изглеждали много по-добре от това, което тя е получила. "Всички мъже пристигат с нещо уау - пристигат с букет, видях някакви дървени неща с инициалите на двойката - а ти ми донесе ламарина, лавандула и кора от шишарка", оплаква му се Габи. Разбира се, той остана обиден, защото смята, че Габи не е оценила жеста му.

Калоян се опита да оправи положението с мили думи и моменти на смях, но съвсем не се получи. През денят напрежението сякаш продължи да се увеличава, а инфлуенсърката избухна в сълзи пред останалите.

"Потресена съм от тази ситуация и ме е срам, че трябва пред цяла България да се моля на мъж за малко отношение", коментира Габи. ⁣

"Не искам да си говоря повече с теб. Ще дойде някой, който ще прави всичко това, което ти не си направил за мен", ядоса се Габи на Калоян. ⁣

