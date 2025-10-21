Неочаквани подаръци и емоционални обрати в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО+СНИМКА)

Нищо не е сигурно в "Ергенът: Любов в рая" - това стана ясно във вчерашния епизод (20 октомври) на романтичния риалити формат. Въпреки заявката на Тихомир към Виктория, че иска да продължи отношенията си с нея, той сякаш се опитва да спазва дистанция, а емоциите бяха по-силни от думите. "Приятно ми е с теб, но не търся директна близост", призна Тихомир пред Вики, която през сълзи сподели пред камерите, че се чувства сама и без човек зад гърба си.

Романтични изненади и ревност

В края на епизода видяхме и завръщането на мъжете във вилата. Престоят в скаутския лагер бе оказал дълбоко въздействие върху всеки от тях. Актьорът Петър предложи вдъхновяваща идея – да изработят ръчно направени подаръци за своите половинки, използвайки единствено наличните материали около себе си, по уникален начин, влагайки въображение, старание и емоция в творението си.

Още: "Кой мъж би искал такава жена?": Дамите от "Ергенът: Любов в рая" нападнаха Шермин (ВИДЕО)

Мъжете се присъединиха към новите трима ергени и матчовете си на голямата маса в двора на къщата. Жените останаха трогнати от това, че кавалерите им идват с подаръци.

Срещата на Йовица и Филипа предизвика появата на няколко неприятни погледи на масата. Той потвърди пред редакторите, че ѝ има доверие и няма притеснения за случилото се, докато го е нямало. Ревността обаче определено си пролича.

Дали на банкета няма да замирише на скандали, предстои да разберем тази вечер (21 октомври).

Още: Двойки от "Ергенът: Любов в рая" без бъдеще: Виктор замени Дениз с Кристина? (ВИДЕО)