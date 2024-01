Риана, Дженифър Лопес и Зендая: Звездите на Седмицата на висшата мода в Париж

Това е затворено събитие, на което само пресата и клиентите могат да присъстват на представянето на уникални модели, които трябва да бъдат изработени ръчно. Както често се случва, на първия ред стоят най-големите звезди, които привличат вниманието на фотографите.

На шоуто на "Скиапарели", бяха актрисата Зендая, певицата Дженифър Лопес и Карла Бруни. Ана Уинтур - главен редактор на списание "Vogue", също наблюдаваше ослепителното шоу. Най-големите клиентки на марката бяха седнали на първия ред, облечени в ефектни рокли. Темата на ревюто, замислена от дизайнера Даниел Роузбъри, беше "същества от отвъдното".

Снимка: Getty Images

Историческата къща, която прави само висша мода, отново отмести границите на технологиите, създавайки минирокля, изработена от фрагменти от твърди дискове, микропроцесори и дискети.

Но нямаше да се избегне уестърн естетиката, определено в стила на сезон 2025, с експлозивно сако с ресни сред кадифени плащове и позлата, поклон от дизайнера към родния му Тексас.

В музея Роден инсталация на художничката Изабела Дюкро за "Диор" покри гигантската зала, построена от LVMH за 13-минутното шоу.

Мария Грация Чиури - директор на дамските линии на "Диор", обясни, че за този семестър се е потопила в мислите на философа на естетиката Валтер Бенямин, връщайки се към определението за произведение на изкуството.

