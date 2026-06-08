Шон Пен планирал бягството си в Украйна, за да пропусне "Оскарите"

Шон Пен сподели защо е решил да пропусне церемонията по връчването на наградите "Оскар" през 2026 г., въпреки че получи едно от най-престижните отличия за вечерта. Актьорът и хуманитарист спечели третия си "Оскар" през март, като взе наградата за най-добър поддържащ актьор за ролята си на полк. Стивън Дж. Локджо в филма на Пол Томас Андерсън "Битка след битка". Вместо да присъства на церемонията, Пен прекара вечерта в Украйна, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, а след това получи "железен Оскар", подарък от страната.

По време на разговор с водещата на CNN Кейтлин Колинс на фестивала "Трайбека" на 5 юни Пен заяви, че умишлено е организирал пътуването си така, че да съвпадне с церемонията по "Оскарите".

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Пен обясни, че подобни събития за награждаване за него представляват "социален дискомфорт" и "твърде много хора". "Щеше да е същото, ако тази група отиде на афтърпарти и един от нас влезе там", обясни той. "Сега съм твърдо решен за цял живот да не ходя никъде, където има организирана група от повече от осем души."

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Актьорът добави, че според него подобни събития "ти дават по 15 минути на човек", което отключва тревожността му и е "изпълнено с чувство на страх и напрежение".

По-добре за психичното му здраве

Последното му отличие с "Оскар" следва предишните му награди за най-добър актьор за филмите "Mystic River" и "Milk".

Поглеждайки назад към тези сезони на наградите, той каза, че основната емоция, която е изпитвал след победите, е облекчение, заради очакванията, които са били насочени към него.

65-годишният актьор каза, че е достигнал повратен момент по-рано тази година след присъствието си на наградите "Златен глобус", което го е накарало да се оттегли от останалата част от сезона на наградите.

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"Знаейки, че вече няма да правя това, преди това направих още едно участие тази година. Отидох на "Златните глобуси". Никога не бях бил там преди и именно тогава реших: Не мога да правя това", каза той.

Снимка: Getty Images

Пен каза, че е обяснил на колегите си от "Битка след битка", че да не присъства (на "Оскарите") е "по-добре за психичното му здраве", и вместо това е пътувал до Киев, столицата на Украйна, за да подкрепи страната по време на продължаващата война с Русия. Там той получи различно отличие — статуетка "Оскар", изработена от метал от влак, повреден във войната, връчена му от Олександър Перцовски от Украинските железници на 17 март.

"Наистина за първи път успях да се насладя на церемонията "Оскарите', каза той в интервюто, докато я е гледал от разстояние. "Беше страхотно."

След "Оскарите" стана известно, че Пен е пътувал до Украйна, където е правил няколко посещения след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

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По време на пътуването украинската държавна железопътна компания "Укрзализница“ му подари символичен „Оскар“, изработен от „метала на железопътен вагон, повреден при руски обстрел“.

В публикация в X железопътната компания съобщи, че е знаела, че Пен пропуска церемонията по връчването на "Оскарите", затова му е "дала един негов собствен" и е описала наградата като "символ на устойчивост".

Източници: ABC News, People