Шон Пен получи и "железен Оскар", подарък от Украйна (ВИДЕО)

Американският актьор Шон Пен получи метална статуетка в Украйна, след като не можа да приеме наградата си "Оскар" на церемонията в Холивуд в неделя вечерта, тъй като беше на посещение в страната, съобщава ДПА.

Олександър Перцовски, изпълнителен директор на украинската железопътна компания, сподели клип в социалната мрежа X, в който връчва на 65-годишния актьор металната фигура, наподобяваща филмовата награда "Оскар". Материалът за статуетката е взет от влак, който е бил повреден от руската армия, казва Перцовски в клипа.

"Не можехме да оставим нашия велик приятел и лоялен пътник на украинските железници без награда", написа той в X. Пен му благодари за "железния Оскар", както директорът на железниците нарече наградата.

Думите "Не го претопихме в оръжие" са изписани върху статуетката, според снимка, публикувана от Перцовски.

Sean Penn opted for the trip to 🇺🇦 vs. Oscar ceremony at Dolby Theater where he was awarded his 3rd 🏆. We couldn't leave our great friend and loyal Ukrainian Raiwlays passenger without an award. So, I have presented Sean with our IronOscar on behalf of all of us! pic.twitter.com/OLyzOY4h7L — Oleksandr Pertsovskyi (@Pertsovskyi_O) March 17, 2026

Подкрепата на Шон Пен

Пен пропусна церемонията в Лос Анджелис, на която получи третия си "Оскар". Той бе определен за най-добър актьор в поддържаща роля за участието си в политическия трилър "Битка след битка".

Украинският президент Володимир Зеленски прие актьора в официалната си резиденция в Киев. "Шон, благодарение на теб знаем какво е истински приятел на Украйна", написа Зеленски в социалните мрежи в понеделник.

Той припомни, че Пен е посетил Киев през първите дни на войната през февруари 2022 г. "Знаем, че ще продължиш да подкрепяш нашата страна и нашия народ", добави той.

През ноември 2022 г. при своя визита в Киев Шон Пен подари една от своите статуетки "Оскар" на президента Зеленски.

Украйна се защитава с помощта на Запада срещу мащабна руска инвазия вече повече от четири години, припомня ДПА.

Източник: БТА