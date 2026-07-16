Кабинетът "Радев":

В затвора, но продължава да продава: Пъф Деди се отърва от имението си

16 юли 2026, 10:58 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
В затвора, но продължава да продава: Пъф Деди се отърва от имението си

Американският рапър, музикален продуцент и предприемач Шон "Диди" Кумс, известен преди и като Пи Диди и Пъф Деди, който беше осъден на четири години затвор за трафик на хора с цел проституция, е продал имението си на остров Стар Айлънд в Маями за 55 милиона долара, съобщава сайтът за знаменитости TMZ.

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Според информацията на сайта сделката вероятно е била сключена извън регулирания пазар, а купувачът е финансирал покупката чрез банков ипотечен кредит в размер на 18,5 милиона долара.

Осъден на едва 4 години

Снимка: Getty Images

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През октомври 2025 г. съд в Ню Йорк осъди Шон "Диди" Кумс на повече от четири години затвор за трафик на хора с цел проституция. Защитата на рапъра и продуцент поиска 14 месеца лишаване от свобода, докато прокуратурата настояваше за повече от 11 години затвор. През юли същата година съдебните заседатели признаха Кумс за невинен по по-тежките обвинения - изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор, припомня БТА.

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звезди Пи Диди Пъф Деди Шон Диди Кумс
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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