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Семейството на Тейлър Суифт и Травис Келси се увеличава (СНИМКА)

16 юли 2026, 15:16 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Семейството на Тейлър Суифт и Травис Келси се увеличава (СНИМКА)

Тейлър Суифт и Травис Келси разширяват семейството си. Двойката, която наскоро отпразнува шумно сватбата си в Ню Йорк, представя новия си домашен любимец: пухкаво бяло куче, което досега не беше виждано в публичните среди. На снимки, заснети от папараците по-рано тази седмица, Келси е запечатан да излиза от частния самолет на Суифт, следван от очарователно бяло куче.

Не е известно дали Суифт ги е придружавала, но Келси и кучето им бяха забелязани да пристигат на летището в Палм Бийч, което току-що беше преименувано на Международно летище "Президент Доналд Дж. Тръмп". Кучето изглежда е от породата самоед, вид пастирско куче с гъста козина и активен характер.

Според информации Келси и Суифт са прекарали мини-меден месец в Монтана, където са били забелязани в "Йелоустоун Клуб". Двамата също така присъстваха на сватбата на Джуджу Смит-Шустер и Лаура Крук.

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Слуховете за кучето на Суифт и Келси

Това е първият случай, в който кучето, за което се носят слухове, че принадлежи на Суифт и Келси, е било забелязано, но нито един от двамата не е потвърдил, че е негов собственик. 

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Слуховете за кучето им циркулират вече от известно време. По-рано този месец в "The Daily Mail" се появиха изтекли снимки от сватбата им в "Медисън Скуеър Гардън", на които се вижда куче на някои от снимките на двойката, публикувани по повод събитието. Преди няколко месеца кучето беше забелязано и да излиза от колата на Суифт.

Според "Page Six" двойката има кучето от около година и е "много щастлива" от своя "общ домашен любимец". През годините Суифт е осиновявала различни котки, наречени Оливия Бенсън, Бенджамин Бътън и Мередит Грей.

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"Аз съм обсебена. Обичам котките си толкова много", каза тя в интервю за списание "Time", където Бенджамин Бътън я придружаваше на корицата. "Те са много достолепни. Независими са. Много добре се справят със собствения си живот.", пише "HOLA".

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звезди Тейлър Суифт куче Травис Келси
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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