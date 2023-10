Kaufland България предлага атрактивни работни условия, с които връща българи от чужбина

Kaufland България ще вземе участие в предстоящото издание на Bulgaria Wants You във Виена, Австрия, което ще се състои на 4 ноември (събота). Целта на инициативата е да привлече българи, които живеят извън страната, да се завърнат в родината си, като им предлага възможности за работа и кариерно развитие у нас.

Kaufland подкрепя платформата Bulgaria Wants You от самото й създаване през 2020 г. В предстоящото събитие специално участие ще вземе Иван Чернев, изпълнителен директор на Kaufland България, който ще разкаже повече за личната си мотивация да се върне да работи в България и ще разкрие подробности за атрактивните условия на труд, които компанията предлага, за да насърчи повече българи да изберат да живеят и работят у нас.

„За мен е истинско удоволствие, че ще бъда сред участниците в предстоящия форум на Bulgaria Wants You. Нетърпелив съм да се срещна със сънародници във Виена и се надявам да вдъхновя голяма част от тях да направят важния избор – да предпочетат България да бъде мястото, в което ще живеят и работят. Като лидер на пазара и предпочитан топ работодател, за нас в Kaufland България е от ключово значение посланията ни да достигнат до възможно най-много сънародници, които да припознаят Kaufland за техен работодател. Платформата на Bulgaria Wants You е една доказана форма за успешни срещи между компании и техни бъдещи служители“, сподели Иван Чернев по повод предстоящото издание на форума във Виена.

Освен чрез участието си в дискусионния панел, Kaufland България се включва в събитието и с кариерен щанд. На него участниците ще могат да се запознаят с част от екипа на компанията и да научат повече за кариерните възможности, които водещата верига предлага в България.

Предстоящото събитие ще даде възможност на представителите на българската общност в Австрия да се срещнат с популярни и успели българи, които ще разкрият какви са били техните трудности по пътя към успеха. Сред тях са журналистът Георги Тошев и футболистът Стилиян Петров. Събитието е напълно безплатно, а всеки, който иска да присъства, трябва да се регистрира на https://bulgariawantsyou.com/events.

Като един от най-големите работодатели в България, Kaufland осъзнава своята ключова роля на пазара на труда. Компанията се стреми да привлича българите от чужбина с атрактивни възможности за кариернo развитие и обучение. През миналата година най-големият ритейлър у нас предложи на своите служители над 150 специализирани обучения и преквалификации. В тях се включиха над 6 400 служители, a инвестицията на компанията възлиза на близо 400 хил. лв.

В допълнение към възможностите за обучение и развитие, Kaufland България предоставя сигурна и стабилна работна среда и обширен социален пакет от над 17 придобивки на своя екип от близо 7 000 души. Сред тях са допълнително здравно осигуряване, спортни карти на преференциални цени, месечни ваучери за храна на стойност 200 лв., гъвкаво работно време със заплащане до минута и други. Екипът на компанията има възможност да работи в международна мултиезикова среда, обменя опит и идеи с колегите си от всички държави, в които Kaufland оперира, включва се в различни инициативи и доброволчески акции, свързани с опазване на климата, спортни събития, CSR активности и много други.

Благодарение на тези си действия Kaufland успява да запази устойчив във времето екип. Близо 50% от екипа развиват своята кариера в компанията повече от 5 години, а 80% от ръководителите са вътрешно развити и повишени.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.