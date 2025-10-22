Къде ще е най-топло? Времето утре - 23 октомври 2025 г.

23 октомври 2025 г. ще донесе повече облаци, отколкото слънце. На отделни места в южната част от страната се очакват валежи от дъжд. В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, през деня в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, по Черноморието: 13°-16°; а максималните - между 18° и 23°. В София минималната температура ще е около 7°, максималната – около 20°, показва прогнозата за времето. Най-топло ще бъде във Велико Търново, където термометърът ще показва 23°С.

Седмична прогноза за времето от 20 до 26 октомври 2025 г. (ГРАФИКА)

Срещу петък

През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява. Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°. В петък облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен; постепенно ще смени посоката си и от югозападен ще стане запад-северозападен. Минималните температури ще са високи, в повечето места - между 9° и 14°, максималните - от 16°-17° в северозападните райони до 24°-25° в югоизточните.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock