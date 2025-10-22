Войната в Украйна:

Къде ще е най-топло? Времето утре - 23 октомври 2025 г.

22 октомври 2025, 12:10 часа 301 прочитания 0 коментара
Къде ще е най-топло? Времето утре - 23 октомври 2025 г.

23 октомври 2025 г. ще донесе повече облаци, отколкото слънце. На отделни места в южната част от страната се очакват валежи от дъжд. В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, през деня в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, по Черноморието: 13°-16°; а максималните - между 18° и 23°. В София минималната температура ще е около 7°, максималната – около 20°, показва прогнозата за времето. Най-топло ще бъде във Велико Търново, където термометърът ще показва 23°С.

Седмична прогноза за времето от 20 до 26 октомври 2025 г. (ГРАФИКА)

Срещу петък

През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.  Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.  

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.  В петък облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен; постепенно ще смени посоката си и от югозападен ще стане запад-северозападен. Минималните температури ще са високи, в повечето места - между 9° и 14°, максималните - от 16°-17° в северозападните райони до 24°-25° в югоизточните. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес