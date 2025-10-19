Седмична прогноза за времето от 20 до 26 октомври 2025 г. (ГРАФИКА)

Войната в Украйна:

19 октомври 2025, 17:30 часа 682 прочитания 0 коментара
В началото на новата седмица времето бавно ще се затопля. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана. Максималните ще са между 15° и 20°, показва прогнозата за времето.

Слаб дъжд

В сряда и четвъртък ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. В петък ще бъде предимно слънчево, с минимални температури между 6° и 11°, максимални - около и над 20°. През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, ще остане топло за края на октомври. В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а в неделя от северозапад ще се увеличат и средната и ниската облачност, по-късно през деня ще започнат и валежи.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock и НИМХ

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
