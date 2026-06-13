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Легитимират дискриминация и стигма: Амнести Интернешънъл България за “Шествие за семейството“

13 юни 2026, 8:45 часа 747 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Amnesty International
Легитимират дискриминация и стигма: Амнести Интернешънъл България за “Шествие за семейството“

В своя позиция до медиите Амнести Интернешънъл България определя заявената от управляващата партия “Прогресивна България“(ПБ) публична и институционална подкрепа за “Шествие за семейството“, както и противопоставянето на държавните институции на движението за правата на ЛГБТИ+ хората, като сериозно отстъпление от ангажиментите на държавата за зачитане, насърчаване и защита на правата на човека. „Използването на държавни ресурси, национални символи и религия за противопоставяне и разделение в обществото е характерен белег на съвременните авторитарни практики, които вече сме наблюдавали в Унгария, Беларус и Русия. Обществото ни трябва да разпознае тези ранни сигнали за пълзящ авторитаризъм и да се обедини в защита на правата на всички хора в България.“, заяви Найден Рашков, директор на Амнести Интернешънъл България.

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Атака срещу правата на човека

Снимка Национално шествие за семейството

Всеки човек има право на достойнство, сигурност и равна защита от закона, включително в рамките на семейството - независимо дали то е определяно като традиционно или модерно. Държавните институции трябва да гарантират тези права за всички хора в България.

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Действията на управляващата партия са директна атака срещу правата на човека в България. Осигуряването на институционална подкрепа за “Шествие на семейството” легитимира стигмата и дискриминацията към ЛГБТИ+ общността, а използването на публични ресурси и национални символи за “благословия” на една група хора в обществото в противопоставяне на друга има за цел единствено разделение и контрол. Тези авторитарни практики са заплаха за правовия ред и основните свободи на всички в страната, се казва в позицията.

Припомняме, че вчера от парламентарната трибуна ПБ подкрепи “Ществие за семейството“. Няколко неправителствени оргаризации обаче, сред които “София прайд“ и Български Хелзинкски комитет (БХК) също критикуваха държавната подкрепа за събитието.

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Амнести Интернешънъл Дискриминация София прайд Национално шествие за семейството
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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