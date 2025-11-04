Най-очакваното време: Кога започват Коледните базари у нас и в Европа? (СНИМКИ)

След топлото време и сравнително високите температури, на които се радвахме последните няколко дни, от днес времето започва да влиза в нормалните рамки за ноември, а любителите на зимния сезон започват устремено да се готвят за един от най-очакваните празници от годината - Коледа. Постепенно жълти светлинки, еленчета, коледни топки и надписи ще започнат да изникват по улиците, създавайки уютно настроение и трепетно очакване за светлия празник.

Но, разбира се, украсата далеч не е единственият символ, за който хората се вълнуват през зимата. Едно от най-популярните занимания през студения сезон са именно коледните базари. А какво по-подходящо място за коледен базар от централните площади в магичните Европейски градове? Днес ще ви покажем 5 базара в Европа, които трябва със сигурност да посетите и кога можете да го направите.

Източник: Envato

1. Страсбург, Франция

Източник: Wikipedia

26.11 - 24.12.2025 г.

Съвсем не е случайно, че Страсбург е известен с наименованието Capitale de Noël – столицата на Коледа. Там се намира един от най-старите и най-великолепни коледни базари в Европа, датиращ още от 1570 г. Над 300 дървени къщички изпълват централните площади, а ароматът на греяно вино и френски сладкиши се носи във въздуха. Готическата катедрала и старият град създават идеален декор за празнични снимки и романтични разходки.

2. Виена, Австрия

14.11 - 26.12.2025 г.

Източник: iStock

Какво по-подходящо място за коледен базар от една от най-красивите столици в Европа? Коледния базар Rathausplats се намира на градския площад пред красивата сграда на кметството и предлага голямо разнообразие от активности, храна и тематични украси.

3. „Щрицелмаркт“ в Дрезден (Dresden Striezelmarkt), Германия

27.11 - 24.12.2025 г.

Източник: GettyImages

Ако сте фенове на историята, то със сигурност трябва да посетите базарите в Дрезден, Германия, където започва европейската коледна традиция. Основан през 1434г., "Щрицелмаркт" в Дрезден е първият официално документиран коледен базар на Стария континет. На площада Altmarkt ви очакват стотици дървени сергии, огромна елха и изобилие от ароматни вкусотии.

4. Копенхаген, Дания

Източник: iStock

15.11 - 5.01.2026г.

Коледните базари в легендарния парк Tivoli Gardens са едни от най-красивите в света. Още от 1843 година те съчетават традиция и фантазия - светлини, декорации, уютни хижи, греяно вино и датски сладки. Ако пътувате до Дания в този период, задължително трябва да ги посетите!

5. Коледните базари в България

Източник: БГНЕС

Последно, но не на последно място, няма как да не добавим и коледните базари в България, които съвсем не отстъпват по красота и качество на останалите в Европа. Тази година ще можете да посетите:

Немски коледен базар, София - 14.11 - 21.12.2025 г.

Sofia Christmas Fest - 21.11 - 28.12.2025 г.

Коледен парк на площад "Гина Кунчева", София - 29.11 - 31.12.2025 г.

Коледен базар "Капана", Пловдив - 17.12. - 28.12.2025 г.

Коледен базар Русе - 28.11 - 02.01.2026 г.

Коледен базар Велико Търново - 29.11 - 01.01.2026 г.

Като бонус, тук ще оставим и датите на други популярни коледни базари в Европа.

Нюнберг, Германия - 28.11 - 24.12.2025 г.

Брюксел, Белгия - 28.11 - 4.01.2026 г.

Будапеща, Унгария - 15.11 - 31.12.2025 г.

Прага, Чехия - 29.11 - 06.01.2026 г.

Барселона, Испания - 29.11 - 06.01.2026 г.

Братислава, Словакия - 24.11 - 23.12.2025 г.

Париж, Франция - 20.11 - 28.12.2025 г.