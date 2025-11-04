Откриха 70 тона пилешко месо без документи: Има ли риск за потребителите?

Десетки тонове месо без документи са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ, реализирана под надзора на Софийската градска прокуратура. По случая е действано след получен сигнал за данъчни престъпления, съобщиха от МВР. Проверени са търговски обекти и производствени бази на дружество за преработка, работещо на територията на столицата. В цех и два склада на проверяваната фирма към момента са установени над 70 тона пилешко месо.

Работата по случая ще продължи и утре. На един от адресите са установени нередности при съхранението и транжирането на месото. Въз основа на това обектът ще бъде запечатан до привеждането му в годност за извършване на този тип дейност. В трите помещения се извършват проверки, като в цеха са открити налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи, не е ясен и произходът му. В единия от складовете в кв. „Слатина“ месото, намерено към момента, е 26 тона.

Няма опасност месото да стигне до търговската мрежа

Количеството в другия е в процес на установяване, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Помещенията са запечатани и няма опасност до изясняването на произхода му месото да бъде разпространено в търговската мрежа, поясни прокурор Десислава Петрова от СГП.

"Действията на колегите са предприети във връзка със сигнал в СДВР. В хода на съвместните дейности с НАП и БАБХ в търговските обекти се извършват проверки на данни за евентуални данъчни престъпления, като последващи действия предстоят и утре. В процеса на работа днес служителите на БАБХ установиха нередности при съхраняването и транжирането на месото, въз основа на което цехът ще бъде запечатан до привеждането му в състояние за извършване на този тип дейност. Двата огромни склада на територията на столична борса също ще бъдат запечатани. Очакваме в близките дни със съдействието на двете институции да получим наличната документация, за да можем в цялост да докладваме документите в СГП", заяви главен комисар Николов, цитиран от БНТ. Той добави, че към момента няма задържани, тъй като все още не е установена с точност ролята и евентуалната съпричастност на собственика към проверяваните конкретни престъпления.

