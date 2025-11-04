Иван Иванов загуби дебюта си в ATP

Българският тенисист Иван Иванов отпадна от турнира на твърда настилка от сериите AТП 250 в столицата на южната ни съседка Гърция – Атина. Иванов е шампион на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ при юношите. Едва навършил 17 – празнува рожден ден на 30 октомври, младият тенисист загуби дебюта си в основна схема на ниво AТП. Съперникът му беше германецът Яник Ханфман, който мина през квалификациите.

Иван Иванов загуби с 4:6, 2:6

Въпреки че през последните дни Иванов тренира с трикратен шампион от Големия шлем, загуби с 4:6, 2:6 в среща, която продължи 75 минути. Той получи „уайлд кард“ за участие в състезанието, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович. До миналия сезон надпреварата се провеждаше в Белград. Съперникът на Иван Иванов Ханфман победи Филип Мишолич и Алекс Молчан в квалификациите. Най-високото място, което германецът е постигал в световната ранглиста е 45-то. На сметката си той има и два финала от AТП.

Иванов е първи при юношите, но не успя да натрупа точки при мъжете

Иван Иванов е вторият най-млад българин, явявал се на AТП. Пред него е Адриан Андреев, който игра в основната схема на състезанието с „уайлд кард“ в София на 6 февруари 2018 г. Тогава той беше на 16 години и 271 дни. За жалост и Андреев загуби – от узбекистанеца Денис Истомин с 3:6, 4:6. При юношите до 18 години Иванов е първи в класацията на Международната федерация по тенис. От ATP Турнира той заработи 8 220 евро, но няма да спечели точки, които да го издигнат в световната ранглиста при мъжете. Там той е на 935-то място.

