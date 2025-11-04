Любима риалити звезда заприлича на героиня от "Семейство Адамс" (СНИМКИ)

Хелоуин вече се утвърди като любим празник и сред родните знаменитости, които споделят забавни моменти, костюми и вдъхновения с феновете си в социалните мрежи. Тази година сред тях се открои една добре позната риалити звезда - танцьорката и модел Мирела Илиева от "Игри на волята". Припомняме, че към момента я гледаме в още един телевизионен формат - "Traitors: Игра на предатели".

Впечатляваща визия

В натоварения си график половинката на холивудския ни актьор Юлиан Костов успява да намери и достатъчно време за забавление и тематично парти. Мирела се потопи в празничната атмосфера на 31 октомври по уникален начин, а това забелязахме от снимките ѝ в Instagram.

Изборът ѝ за тоалет на Хелоуин се оказа вдъхновен от Мортиша от "Семейство Адамс". Танцьорката изключително майсторски успява да пресъздаде героинята - с черен тоалет, характерната прическа и леко мрачното излъчване.

Визията на Мирела, разбира се, бе изключително стилна и това предизвика положителните реакции на нейните последователи онлайн. Феновете ѝ коментираха, че въпреки спонтанността на идеята, тя е успяла да улови духа на класическия персонаж и да внесе настроение в празника.

Към поста си Мирела уточни: "Тази година в последния момент случайно се получи да изглеждам като Мортиша от "Семейство Адамс". Догодина повече ще се постарая с костюм."

С публикацията си риали любимката показа отново своя леко шеговит и непринуден подход към обстоятелствата, в случая хелоуинско парти, който обаче успява винаги да се хареса на феновете ѝ.