Иво Сиромахов в Студио Actualno: Катастрофата за партиите е съвсем близо, въпрос на месеци (ВИДЕО)

04 ноември 2025, 19:30 часа 264 прочитания 0 коментара

Всички български политически партии отиват към много тъжен, позорен финал, защото лъжат. Те ще изпият горчивата си чаша съвсем скоро. Тази партийно-мафиотска система и тази система, в която партиите са едни кланове с един господар - това не може да продължава дълго. Катастрофата е съвсем близо, въпрос на месеци е.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" писателят и сценарист Иво Сиромахов, коментирайки политическия дневен ред у нас.

По думите му в момента гражданите в България никой не ги пита за нищо. "Листите не се пишат от гражданите, а от политическите партии", посочи Сиромахов. Той каза, че не е закъснял за напускането си от Слави Трифонов, като посочи, че не се е готвел да напуска, но свободата на словото е била застрашена.

"Когато няма свобода на словото, няма никаква свобода, тогава се превръщаме в диктатура", убеден е Иво Сиромахов. "Аз не съм член на партията, аз не съм никога бил част от ИТН. Действията на партията по никакъв начин на мен не ми влияят - освен ако не се настъпи някой важен принцип, който може да увреди обществото. Аз не гласувам от 2009 г., защото няма за кого да гласувам, аз не виждам себе си в нито една от политическите партии. Не знам какви са идеите на политическите партии, има само едни кухи фрази и голи обещания, които не се базират на нищо", каза Сиромахов.

Според него у нас има много сериозен проблем с това, че политиката се е превърнала в надиграване на дребно и боричкане на отделни малки тарикатски банди. 

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Румен Скрински
