Арсенал не пожали Славия Прага, а Наполи продължава колебливата си серия (РЕЗУЛТАТИ от Шампионска лига)

В ранните мачове от Шампионска лига днес видяхме доминация на английския Арсенал над скромния в сравнение с "артилеристите" отбор на Славия Прага и още един колеблив мач на Наполи в Турнира на богатите, този път срещу Айнтрахт Франкфурт. Отборът на Микел Артета спечели убедително срещу чешкия си съперник, докато иатлиянският шампион не успя да победи германците, които бяха разгромени от Ливърпул с 1:5 в миналия кръг.

Славия Прага 0:3 Арсенал

Очаквано или не, Арсенал излезе със състав, в който липсваха някои от обичайните титуляри. Виктор Гьокереш, Рикардо Калафиори, Мартин Зубименди и Еберечи Езе не започнаха двубоя срещу Славия Прага, но това не попречи на "артилеристите" да вземат своето. Букайо Сака откри резултата с гол от дузпа в 32-рата минута, а Микел Мерино се завърна на върха на атаката с две попадения - в 46-тата и 68-мата минута. Така лондончани оформиха крайното 3:0 и записаха поредните си 3 точки в основната фаза на Шампионската лига.

Наполи 0:0 Айнтрахт Франкфурт

На другия полюс бяха италианските шампиони Наполи. Възпитаниците на Антонио Конте продължават колебливата си серия в Европа, като записаха само 4 точки от първите си 4 мача в Шампионска лига. Този резултат е добре дошъл за Айнтрахт Франкфурт, който в гостуване на италианския гранд успя да се възстанови от звучния шамар, който Ливърпул му нанесе миналия кръг. Въпреки доминацията си, Наполи не успя да отбележи. "Небесносините" владееха топката над 60% от времето, имаха над двойно повече удари от Айнтрахт (11-5), но точните бяха равни (4-4).

