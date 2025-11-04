Фентанилът в България взима още и още жертви: Няма антидот, институциите бездействат, смъртта е по улиците

Все повече българи умират заради употреба на опиата фентанил, а простото лекарство Налоксон спрей дори не е регистрирано в България. Спешните центрове и Бърза помощ са единствените, които го имат, но само в инжекционен вариант. Това разкрива Юлия Георгиева - която е председател на управителния съвет на "Център за хуманни политики" и мениджър на центъра за хора със зависимости "Розовата къща". В социалните мрежи тя аларамира, че е крайно време да се посочат огромните проблеми, които има България по отношение на смъртните случаи след свръхдоза наркотици.

Снимка: iStock

"През последната година и половина само сред хората, с които работим в Розовата къща в София, са починали 44 човека! Поне още толкова сме загубили сред хората, с които работим на терен... За целия период от 2021 до 2023 смъртните случаи на хората от къщата са били 13.", пише Георгиева. По нейни думи само в София и само в рамките на дейността на "Розовата къща" са починали 70 души за малко над година. "Самите представители на МЗ (Министерството на здравеопазването, бел.ред.), които събират данните, говорят за над 100 регистрирани случаи на смърт вероятно свързана с опиати (главно Фентанил) в страната. През последните години те отчитаха десетина на година…", пише още Юлия Георгиева.

Лекарството лисва, аутопсии - също

За предозиралите с фентанил и с други опиати най-сигурното и бързодействащо лекарство е Налоксон, който, по думите на Юлия Георгиева "спасява живот в почти 100%" от случаите: "Всъщност това просто лекарство, което спасява живот в почти 100% изобщо не е регистрирано в България, а дори в Бърза помощ ползват само инжекционен Налоксон, като само те и спешните центрове разполагат с него. Колко от хората със свръхдоза доживяват (задушавайки се) до пристигането на линейка можете да си представите и сами."

Според Георгиева, ако човек умре, но няма видими причини за това - като криминално деяние, инцидент и т.н., аутопсия не се прави, освен ако роднините на починалия не пожелаят и не заплатят за процедурата. "Огромната част от хората, с които ние работим, не се изследват постмортем и никой не регистрира смъртта им като предизвикана от свръхдоза опиат. Диагнозата обикновено е белодробна недостатъчност или нещо подобно.", пише още Георгиева. Думите ѝ ни навеждат на мисълта, че реалният мащаб на починалите от свръхдоза може да е много по-стряскащ от официалните данни.

Кръвопреносими инфекции

Георгиева пише, че през 2024 г. е проведено специално проучване в София сред 480 души, които употребяват наркотични вещества. От тях 304 се инжектират или са се инжектирали, а останалите приемат наркотиците по друг начин. Ето и данните от проучването:

17,5% от всички тези хора в момента на проучването живееха на улицата.

29,6% са били без дом за повече от месец през живота си.

12,7% са позитивни за ХИВ антитела (17,1 сред инжекционно употребяващите и 5,11 сред неинжекционните)

63,5% са с антитела на ХепС (хепатит) (89,1 сред инжектиращите и 19,3 сред неинжекционните употребяващи н@ркотици)

25% са започнали да употребяват н@ркотици на или преди 15 годишна възраст. Останалите 75% са започнали употребата средно до 20,5 години.

22,1% НИКОГА до момента не са били тествани за ХИВ.

Няма смисъл да се работи - те си измряха

Снимка: iStock

Георгиева обръща внимание, че Стратегията за борба с наркотиците, която е трябвало да стартира в началото на 2025 г., стои все така неодобрена от Министерски съвет. Тя добавя: "Националната програма за борба с ХИВ и кръвнопреносими инфекции изтича в края на тази година. Не ми е известно докъде е стигнало обсъждането ѝ. И двата стратегически документа традиционно неглижират работата с хората, които употребяват наркотици, нека видим как са измислени новите (ако някога бъдат одобрени и гласувани). В същото време хора на високи нива в МЗ неофициално споделят мнението си, че "то това няма смисъл да се работи, те вече измряха…".

В началото на 2025 г. е било инициирано създаването на работна група в парламента, като Георгиева пише, че инициатива е направена "с надеждата, че някой там ще прояви интерес относно добрите практики за справяне с тези проблеми". Уви, нещата не са се получили точно така. "Работната група беше изродена в махленско обсъждане на райския газ и чиста проба неглижиране. Не бяха поканени никакви организации работещи пряко с хората, които употребяват наркотици. Дори представителите на звеното, което отговаря за това в НЦОЗА бяха поканени на последната среща на работната група (която малко извънредно се състоя след като вече бяха обявили, че ще я закриват).", добавя Юлия Георгиева.

Цяла една година промяна няма

Припомняме, че през януари 2025 г. в специален материал в Actualno.com обърнахме внимание, че разпространението на фентанил в България вече може да се смята за масово. Тогава разговаряхме с Юлия Георгиева, която обърна внимание, че в болниците липсва Налоксон, който може да спасява животи.

Снимка: iStock

Георгиева ни сподели, че опасността от фентанила е, че не се употребява чист, а се смесва с хероин, кокаин и какво ли не. "На пазара има нещо много по-силно от обикновено и това най-вероятно е фентанил. Лошото е, че фентанилът може да се смеси не само с хероин, но и с всякаква "парти" дрога, като кокаин, метамфетамин и др. Най-минимално количество фентанил може да убие човек, без той дори да подозира, че го приема. Говорим за огромен риск", заяви Георгиева пред нашата медия тогава.

Да, през последните месеци се чу за различни случаи на заловени нелегални пратки с фентанил, а през август вътрешният министър Даниел Митов заяви, че за осем месеца държавата е заловила близо 3 кг фентанил. Като превантивни мерки силовото ведомство пък провежда беседи и кампании сред учениците.

Снимка: iStock

И докато МВР обучава децата и така се опитва да ги спаси от наркотиците, няма кой да спаси все повече българи, които умират на улицата. Те нямат шанс за спасение, поради липсата на Налоксон, който иначе в други страни в Европа се раздава на всички, употребяващи опиати, за да може при критични ситуации да вземат първи мерки. А тук дори го няма в аптечната мрежа.