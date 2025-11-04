Войната в Украйна:

Какво има в бюджета в евро за 2026 г.? Стоян Панчев обяснява подводните камъни (ВИДЕО)

04 ноември 2025, 18:00 часа 160 прочитания 0 коментара

Оценявам бюджета като такъв, който води към много неблагоприятна посока. Крием реалния проблем - има разрастващ се дефицит и все по-трудно финансиране на разходите на държавата. Разходите вървят нагоре и то е очевидно. Приходите са надписани с едни 10-15%. Рано или късно ще се разбере, че дефицитът не е 3%.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” икономистът Стоян Панчев, коментирайки публикувания от Министерството на финансите проект за бюджет 2026 година.

Тази година "масажите" на данните, които бяха правени, са свързани с това да не се начисляват суми на фактури, а с банките авансово им беше взет данъка за 2026 г. Според мен през 2027-ма година тези дефицити ще покажат скритите си зъби, коментира Панчев. С падането на валутния борд пада рамката, която държи дисциплината, а това вече води до повишаване на разходите. Сега сме в следващата стъпка - по-високите данъци, отбеляза Панчев. По думите му увеличението на застраховките и данък “Дивидент” ще удари малките фирми, а осигуровките пък ще ударят големите фирми, които имат много работници. Ефектът от това ще направи трудът в България по-скъп. Удрят се малкият и големият бизнес, обобщи накратко Панчев.

Не е лош начин да си спечелиш гласоподаватели, като на им даваш по-високи заплати. Ако спреш това увеличение с индексации на заплатите в държавната сфера, ще бъдеш лошия, каза още Панчев.

Какво съдържа бюджетът на държавата за 2026-та година - целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

