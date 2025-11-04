Най-важните новини за деня: 4 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 ноември 2025 г.

КАКВО ИМА В БЮДЖЕТА В ЕВРО ЗА 2026 Г.? СТОЯН ПАНЧЕВ ОБЯСНЯВА ПОДВОДНИТЕ КАМЪНИ (ВИДЕО)

Оценявам бюджета като такъв, който води към много неблагоприятна посока. Крием реалния проблем - има разрастващ се дефицит и все по-трудно финансиране на разходите на държавата. Разходите вървят нагоре и то е очевидно. Приходите са надписани с едни 10-15%. Рано или късно ще се разбере, че дефицитът не е 3%. Това заяви в предаването “Студио Actualno” икономистът Стоян Панчев, коментирайки публикувания от Министерството на финансите проект за бюджет 2026 година.

ОТ ЕДИНИЯ ДЖОБ В ДРУГИЯ: БЮДЖЕТ 2026 ВДИГА ДЪРЖАВНИ ЗАПЛАТИ, КАТО УВЕЛИЧАВА ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

Министерството на финансите на България най-после публикува, макар и след изтичане на законовия срок, проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година. Основните параметри в него са очаквани, като най-общо може да се отбележи, че лекото вдигане на минималното възнаграждение и бюджетните заплати, както и повишените майчински и индексирането на пенсиите ще се компенсира от сериозно повишаване на пенсионната вноска, вдигане на максималния осигурителен доход и увеличаване на данък "дивидент".

ИВО СИРОМАХОВ В СТУДИО ACTUALNO: КАТАСТРОФАТА ЗА ПАРТИИТЕ Е СЪВСЕМ БЛИЗО, ВЪПРОС НА МЕСЕЦИ (ВИДЕО)

Всички български политически партии отиват към много тъжен, позорен финал, защото лъжат. Те ще изпият горчивата си чаша съвсем скоро. Тази партийно-мафиотска система и тази система, в която партиите са едни кланове с един господар - това не може да продължава дълго. Катастрофата е съвсем близо, въпрос на месеци е. Това заяви в предаването "Студио Actualno" писателят и сценарист Иво Сиромахов, коментирайки политическия дневен ред у нас.

ФЕНТАНИЛЪТ В БЪЛГАРИЯ ВЗИМА ОЩЕ И ОЩЕ ЖЕРТВИ: НЯМА АНТИДОТ, ИНСТИТУЦИИТЕ БЕЗДЕЙСТВАТ, СМЪРТТА Е ПО УЛИЦИТЕ

Все повече българи умират заради употреба на опиата фентанил, а простото лекарство Налоксон спрей дори не е регистрирано в България. Спешните центрове и Бърза помощ са единствените, които го имат, но само в инжекционен вариант. Това разкрива Юлия Георгиева - която е председател на управителния съвет на "Център за хуманни политики" и мениджър на центъра за хора със зависимости "Розовата къща". В социалните мрежи тя аларамира, че е крайно време да се посочат огромните проблеми, които има България по отношение на смъртните случаи след свръхдоза наркотици.

ЕС С ЯСНО УСЛОВИЕ ПРЕД СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ: ПРИЕМАТЕ БЪЛГАРИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА, ИНАЧЕ НЯМА ДА ИМАТЕ ДОРИ ДАТА ЗА ЧЛЕНСТВО

Европейската комисия прие на 4 ноември годишния си пакет за разширяване на ЕС, в който представя цялостна оценка на напредъка, постигнат от страните кандидатки през последните 12 месеца. Тазгодишният доклад показва, че присъединяването на нови държави членки е все по-близо на хоризонта, докато за други ситуацията не е толкова "розова", в това число и Северна Македония. В документа са описани в детайли стъпките към евроинтеграция на Черна гора, Албания, Украйна, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Турция и Грузия.

РУСИЯ ВЪРТИ СДЕЛКИ С ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ: КОЙ И КАК Е ОТГОВОРЕН ДА ПРИЛОЖИ САНКЦИИТЕ НА ЕС?

Какви конкретни действия е предприело правосъдното министерство, за да предотврати имотни сделки на Руската федерация под българска юрисдикция, които биха нарушили санкциите на ЕС? Отговор на този въпрос, зададен от депутата от ПП-ДБ Любен Иванов, вече е наличен в архива на Народното събрание.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С УКРАЙНА, АКО ПАДНЕ ПОКРОВСК. НОВО СЪОБЩЕНИЕ НА УКРАИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Ако Русия превземе Покровск, това ще е една от най-важните оперативни победи на Кремъл след превземането на Авдеевка в началото на 2024 г., тъй като ще създаде трамплин за по-нататъшно настъпление на север към Краматорск и Славянск. Москва неслучайно нарича града "вратата към Донецк". Руското командване използва поетапна тактика с проникване на малки пехотни групи, дронове камикадзе и управляеми авиобомби, с постоянен натиск върху логистичните маршрути. Целта е постепенно обкръжаване, прекъсване на линиите за доставка и създаване на условия за влизане на големи подкрепления.