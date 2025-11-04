Химн за всяко училище: Започна петото издание на инициативата "Светилник" (ВИДЕО)

Училища от девет града в България и прилежащите им области могат да кандидатстват в конкурса на новото пето издание на националната инициатива „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“ – проект, в който българската авторска общност създава и дарява оригинални химни на училища от цялата страна.

Осем одобрени училища ще получат химни, създадени от авторските екипи на МУЗИКАУТОР, а бургаското музикално училище ще създаде свой собствен химн, като организацията ще подкрепи звукозаписа, видеозаснемането и участието им в заключителния концерт на инициативата.

„След четири издания, в които авторите на МУЗИКАУТОР създаваха химни за училищата, дойде време децата сами да дадат простор на таланта си. Тази година пилотно ще дадем възможност младите творци в гимназиална възраст от Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас да покажат какво означава истинско вдъхновение, родено от деца за деца“ казва Иван Димитров – изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР на официалното откриване на инициативата на 3 ноември 2025 г. в Зала „Централни хали“ в София.

„Светилник“ създава пространство за сътрудничество между ученици, учители, композитори, автори на музика, текст и аранжимент и студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, които заедно превръщат идеята на всяко училище в песен с клип – аудиовизуална емблема вдъхновена от ценностите на патрона на училището и символ на принадлежност.

До момента програмата е обединила 31 училища от 12 града в страната и е достигнала повече от 26 000 ученици и над 1800 учители. Националната инициатива се реализира с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, и се радва на подкрепата на ключови Българска телеграфна агенция (БТА), Българска национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР), Национална академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), Народен театър „Иван Вазов“ и Столична община.

„Ние разпознаваме важността на инициативи като „Светилник“ в изграждането на силни общности сред децата, за да може те да израснат с усещането, че принадлежат на култура, която ги вдъхновява и ги свързва“, каза изпълнителният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев.

Съпричастност към общата мисия изрази и изпълнителният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев с думите: „Подкрепяме инициативата на МУЗИКАУТОР от самото начало и ще продължим да го правим с идеята „Светилник“ да мине границите на България“.

Повече от събитието вижте в репортажа.