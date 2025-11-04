Какво ще се случи с Украйна, ако падне Покровск. Ново съобщение на украинското разузнаване

Ако Русия превземе Покровск, това ще е една от най-важните оперативни победи на Кремъл след превземането на Авдеевка в началото на 2024 г., тъй като ще създаде трамплин за по-нататъшно настъпление на север към Краматорск и Славянск. Москва неслучайно нарича града "вратата към Донецк". Руското командване използва поетапна тактика с проникване на малки пехотни групи, дронове камикадзе и управляеми авиобомби, с постоянен натиск върху логистичните маршрути. Целта е постепенно обкръжаване, прекъсване на линиите за доставка и създаване на условия за влизане на големи подкрепления.

Някои анализатори смятат, че превземането на Покровск до края на 2025 г. значително ще засили оперативните възможности на Русия. Дори обаче тя да успее да завладее града, Москва ще се изправи пред трудната задача как да контролира останалата част от Донбас – защото падането на Покровск няма да означава автоматично окупация на целия регион, а на Русия тепърва ще й е нужна още много жива сила.

Ако Покровск падне, последствията, според Independent, ще бъдат поне следните:

Русия ще получи удобни наблюдателни и огневи позиции за настъпление към Краматорск и Славянск.

Снабдителните линии за украинските въоръжени сили в региона ще станат по-сложни, което ще увеличи нуждата от резервни маршрути;

За да защити региона, Украйна ще е принудена да преразпредели силите си, което може да отслаби други участъци от фронта.

Покровск е град, който Русия се опитва да превземе повече от година - дългата битка за него започна по-сериозно от лятото на 2024 година. Градът е ключов от гледна точка на снабдяването на други обсадени предни постове на украинските сили.

Както вече писахме, началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов докладва на диктатора Путин в неделя, че Русия е блокирала голям брой украински войници в района.

Украинският проект DeepState, който картографира фронтовата линия въз основа на проверени изображения от отворени източници, показва руски сили, които навлизат в града, въпреки че голяма част от него все още е в сиво, т.е. извън твърд контрол от двете страни.

Информацията от украинския генерален щаб е, че 59-та бригада "Степните хищници" удържат позициите си въпреки сложната логистика и увеличаването на въздушните атаки. Ситуацията остава напрегната, но под контрол.

Специалните части на ГУР в Покровск

В същото време тази сутрин, 4 ноември, Главно рзузнавателно управление на Украйна (ГУР) съобщи в канала си в Telegram, че негови части, по-специално специалните сили "Тимур", действат в Покровск. Съобщава се, че там те са провели успешно въздушно нападение и са заели позиции. Създаден е наземен коридор за включване на допълнителни специални сили в операцията.

Освен "Тимур" в Покровск действат и други специални части, но заради безопасността на личния състав на участващите военни, подробности за операциите все още няма да бъдат разкрити, е добавено там.

