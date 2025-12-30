Най-важните новини за деня: 30 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 декември 2025 г.

ЖЕЛЯЗКОВ ОТЧЕТЕ СИЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ И СЛОЖИ БЪЛГАРИЯ В ЧЕЛНАТА ПЕТИЦА НА ЕС

Това бе една динамична, сложна и важна година от геополитически, европейски и национален дневен ред. Правителството бе създадено трудно, в сложна коалиция, с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и доверие между партньорите в коалицията, както и в една много динамична парламентарна подкрепа. Благодаря за подкрепата през изминалата година и за нашите добри коалиционни взаимоотношения. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков в началото на последното заседание на кабинета за 2025 г.

ЕВРОИСТЕРИЯ: ОПАШКИТЕ ЗА СКЪПО ЕВРО - ЗАРАДИ ГЛУПОСТ ИЛИ СЪМНИТЕЛНИ ПАРИ

В последния работен ден преди въвеждането на еврото пред чейндж бюрата в страната се извиват сериозни опашки.

ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ЕВРОТО: И ТАКСИДЖИИТЕ ПОСОЧИХА НАЗРЯВАЩ ПРОБЛЕМ

Получавахме обяснения как няма достатъчно стартови пакети с евроцентове. Очаквам, че масово връщането на ресто ще е в левове (стотинки). Не нарушаваме закона с това от януари - това заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

"ШАРЕНА КАРТИНА": КАЗУСИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ЕВРО

Картината на пазара на 1 януари ще е шарена. Това каза изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов в ефира на Нова телевизия, който коментира рисковете и казусите, пред които ще се изправят потребителите при въвеждането на еврото. Според него част от търговците, особено в малките населени места, може да не са подготвени с достатъчно евро и да разчитат клиентите постепенно да "заредят" касите им с новата валута.

СЛЕД КАТО РАЗДАДЕ НА СЕБЕ СИ: СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРОВЕРЯВА БОНУСИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР

Сметната палата ще проверява как се дава допълнителното материално стимулиране (ДМС) във ведомствата през 2026 година, съобщават от институцията. Проверките ще разглеждат спазен ли е законът и вътрешните правила при определяне на ДМС в публичния сектор и адекватен ли е размерът на бонусите. Любопитно е, че наскоро именно ръководството на Сметната палата бе посочено от депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев като най-голям получател на бонуси със 113 257 лв.

БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ ЛЕКО СЕ СВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА: АКТУАЛНИ ДАННИ

Бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) възлиза на 6,181 млрд. лева, което се равнява на 2,8 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), съобщиха от Министерството на финансите. Отрицателното бюджетно салдо на касова основа се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4,211 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1,97 млрд. лева. Дефицитът леко се свива, след като през октомври достигаше 6,59 млрд. лева или 2,98 на сто от БВП.

ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ: ДУМАТА НА ГОДИНАТА Е ТРЪМП, НО ТОЙ НЕ Е ЛИЧНОСТТА НА 2025-А (ВИДЕО)

Думата на годината е Тръмп. Но той не е личността на 2025-а. Така в предаването Студио Actualno обобщи отминаващата година дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения. Той отговори на въпроса може ли 2025 г. да се опише с една дума: “Това е лесно за тази година и това е едно име – Тръмп. Тръмп не като личността Тръмп и дори не като политика Тръмп. А Тръмп като изразител на процеси и тенденции, които доста оттавна набират сила в международните отношения. Които сега изкристализираха в много голяма степен и които доведоха до много съществени промени, фундаментални промени в света и в международните отношения.

ТОП 3 СПОРТИСТИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025: ВОТЪТ НА СПОРТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ НА ACTUALNO.COM

Следолимпийската 2025 година нямаше същия заряд като този от Олимпиадата в Париж, но пък предложи нови изключителни спортни успехи за България. Несъмнено на преден план изплува историческото представяне на националния отбор по волейбол, който спечели сребърни медали от Световното първенство, а това второ място изкара на площадите десетки хиляди българи в неописуема радост, каквато последно сме виждали през лятото на 1994 година за подвига на Пеневата чета във футбола.

ТЪРГОВСКИ ОРЪЖИЯ: ЕК НАМЕРИ С КАКВО ЕС ДА ОЗАПТИ САЩ И КИТАЙ

Европейската комисия е анализирала глобалните вериги за търговия и доставки и е стигнала до заключението, че Китай и САЩ са по-зависими от Европа, отколкото се считаше досега. Миналата година Доналд Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха на Европа зависимостта ѝ от оръжия, софтуер, полупроводници и редкоземни елементи. По-малко известна е другата страна на уравнението. Китай и САЩ също зависят от европейските технологии, оборудване и химикали в ключови области.

ПУТИН СПРЕТНА ЧАСТУШКА-ВЕЧЕРИНКА, ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕ СКОРОШЕН МИР В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Би било твърде лошо" - с тези думи американският президент Доналд Тръмп реагира на въпрос дали има (достоверна) информация за руското твърдение, че Украйна е атакувала с дронове резиденцията на руския диктатор Владимир Путин. Но Тръмп продължи – от казаното от него стана ясно, че Путин му бил казал по телефона за предполагаемата атака. И още – не било сега моментът за такова нещо – ОЩЕ: Тръмп: Путин ми каза, че са атакували резиденцията му, това не е хубаво (ВИДЕО)

ПУТИН НЕ ПРЕДСТАВЯ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА АТАКАТА СРЕЩУ РЕЗИДЕНЦИЯТА СИ - ЗАЩОТО ТАКАВА НЕ Е ИМАЛО

Русия все още не е предоставила никакви убедителни доказателства в подкрепа на обвиненията си за предполагаема украинска атака срещу резиденцията на Владимир Путин. Причината е, че такава атака просто не е имало. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в публикация в социалната мрежа X на 30 декември.