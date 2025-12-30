Преминаването към еврото: И таксиджиите посочиха назряващ проблем

Получавахме обяснения как няма достатъчно стартови пакети с евроцентове. Очаквам, че масово връщането на ресто ще е в левове (стотинки). Не нарушаваме закона с това от януари - това заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

По закон, от 1 януари, 2026 година би трябвало когато има разплащане в брой и се връща ресто, рестото да бъде връщано в евро. Това е по закон - но в информационните кампании на държавата по Българската национална телевизия изрично се казва, че може да се връща в левове. Логично е да бъде поставен въпросът - дали това не е защото още няма достатъчно стартови пакети в монети (евроцентове) и ще трябва да мине повече време, за да се натрупат в обращение? Actualno.com получава сигнали от представители на малкия бизнес, че редовно получават само по един стартов пакет евроцентове, а това е крайно недостатъчно да се връща ресто, ако и клиентите не допринесат с евроцентове.

Цветков предупреди, че в новогодишната нощ проблемът ще е, че картовите плащания няма да работят. Но пред БНТ той изрази опасение, че през целия януари именно през такситата ще има опити и пик да се пробутват фалшиви банкноти - специално Цветков заяви "левове".

Припомняме, че от 1 януари, 2026 година, в София максималната цена за километър при дневна тарифа ще достигне 1,24 евро (2,43 лв.), а при нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв.).

Проверки, проверки

Вчера, министър-председателят в оставка Росен Желязков свика редовно заседанието на Механизма за еврото, на което председателят на КЗП Александър Колячев и изпълнителният директор на НАП Христо Марков докладваха, че при констатирани случаи на необосновано покачване на цените институциите реагират своевременно и се налагат санкции, следи се стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото, съобщиха от правителството.

Проверките продължават, като са планирани в различни сектори, вече и в сферата на услугите