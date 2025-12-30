"Шарена картина": Казуси по време на прехода към евро

Картината на пазара на 1 януари ще е шарена. Това каза изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов в ефира на Нова телевизия, който коментира рисковете и казусите, пред които ще се изправят потребителите при въвеждането на еврото. Според него част от търговците, особено в малките населени места, може да не са подготвени с достатъчно евро и да разчитат клиентите постепенно да "заредят" касите им с новата валута.

"Законът казва, че ако нямаш наличност в евро, можеш да връщаш ресто в левове. Но кой доказва дали в касата има или няма евро? На практика това не е задължително", обясни той.

Рискови ситуации

Според Николов най-уязвими са малките търговци без автоматизирани системи, които ще правят изчисленията "на ръка". "Рискови са местата с опашки и напрежение – пазари, автогари, обекти около училища. Там бързането може да доведе до грешки", каза той.

Сериозен риск според Николов е възможното забавяне на плащания към доставчици на ток, интернет и кабелна телевизия заради софтуерни преднастройки на банките и платежните системи. "Информацията за тези затруднения се появи буквално преди ден-два и остави добросъвестните потребители изненадани. Хората са планирали да платят в срок, а изведнъж се оказва, че системата е изключена", предупреди той.

И изрази надежда операторите да проявят разбиране. "Изключително важно е да не се начисляват лихви за няколко дни просрочие и да не се спират услуги автоматично. Това те могат да го направят", подчерта той

Относно вендинг машините и такситата, той обясни, че те работят или в левове, или в евро – няма двойно обращение. "В първите дни е възможно някои автомати да продължат да приемат само левове", каза Николов.

При такситата рискът е апаратът да показва сума в левове, а да се поиска плащане в евро. "Затова е изключително важно да си искаме касовата бележка. Тя трябва да е и в двете валути и така може да се хване евентуална злоупотреба", категоричен беше той.