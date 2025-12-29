Тръмп: Путин ми каза, че са атакували резиденцията му, това не е хубаво (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е разбрал за атаката срещу резиденцията на Путин от самия руски президент. Запитан дали има доказателства, че подобно нападение наистина е било извършено, Тръмп каза: „Ще разберем“. Припомняме, че Киев категорично отрече твърденията на Москва.

"Не ми харесва. Не е хубаво", каза Тръмп пред представители на медиите на въпроса дали е притеснен, че тези твърдения могат да се отразят на посредническите му усилия за мир в Украйна. "Знаете ли кой ми каза за това – президентът Путин. Той каза, че рано сутринта е бил нападнат. Помните ракетите „Томахоук“, Украйна ги искаше, но аз ги спрях ", каза американският президент.

"Периодът е деликатен. Едно е да провеждат атаки, но съвсем друго е да се напада дома му. Това не е подходящият момент", добави държавният глава на САЩ. Той определи днешния си разговор с Путин като "много добър". "Има някои много щекотливи въпроси", заяви Тръмп по повод преговорите за край на войната.

Несъответствие в данните

По-рано днес министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров съобщи, че през нощта на 29 декември украинската армия е атакувала резиденцията на Путин в Новгородска област. По думите му, това е станало с 91 дрона, като всички те са били свалени. Тази информация обаче противоречи на първоначалния доклад на Министерството на отбраната на Русия, според който в небето над Новгородска област са свалени общо 41 дрона.

Сега военното ведомство публикува нов отчет за миналия удар, обяснявайки, че още 50 дрона са се насочвали към резиденцията, но са били свалени в други региони – 49 над Белгородска област и един над Смоленска област.

Преговорите между Тръмп и Зеленски вчера

Проведохме дискусии относно всеки детайл по мирното споразумение – това беше единственото съществено от първите думи на американския президент Доналд Тръмп след поредната му среща с украинския му колега Володимир Зеленски. Самият Зеленски беше малко по-конкретен – за гаранциите за сигурност почти всичко е готово и договорено, като специално той заяви "на 100%" за военния им аспект. Интересното в думите му - 100% договореност за гаранции за сигурност между Украйна и САЩ, но "почти" 100% между Украйна, Европа и САЩ, което повдига въпроси какво не е договорено в този аспект. Украинският президент добави, че има съгласие Тръмп да го приеме отново с европейските лидери във Вашингтон през януари 2026 година.

Има "един-два препъникамъка" по гаранциите за сигурност – когато "президентът Зеленски" казва 95%, той е прав, уточни Тръмп, като каза, че дал обещания за гаранции за сигурност без да уточни какви точно. Специално за Донбас като свободна икономическа зона "сме много близо", добави той.

Зеленски специално подчерта за Донбас, че трябва да се уважава украинската позиция, намеквайки и къде е Русия военно. На различни позиции сме с Русия, един от "костеливите орехи", каза той. По думите му, можело да има референдуми за която и да е точка от 20-те, за които има украинско-американско съгласие като рамка. А Тръмп призна, че точно това е "костелив орех" и пак заяви, че може би "до месец" можело Украйна да загуби Донбас – и това, след като на руската армия ѝ трябваха почти 2 години да мине 40 километра между Авдеевка и Покровск, а агломерацията Славянск – Краматорск е на между 20 и 50 километра от активната фронтова линия в момента.

Специално за АЕЦ Запорожие, президентът на САЩ заяви, че руският диктатор Владимир Путин изявявал готовност централата да бъде експлоатирана съвместно от Русия и Украйна. Тръмп изговори и невероятни неща – че било голяма стъпка от страна на Путин, че не бомбардирал АЕЦ-а, след като от пролетта на 2022 година централата е всъщност под руска окупация и е тежко минирана от руснаците, което през годините беше показано неведнъж със сателитни снимки – Още: Минирането на АЕЦ Запорожие си остава: МААЕ потвърди

Важен момент – определени са работни американска и украинска група за сключване на споразумение за мир, а украинската щяла да работи и с руска група, това заяви Доналд Тръмп. И продължи как Путин го уверил в телефонния им разговор преди срещата със Зеленски, че иска да види край на войната в Украйна. "Много неща обсъдихме, не сме говорили за времето" - така Тръмп се измъкна за среща с Путин, дали двамата или заедно със Зеленски. Всъщност Тръмп не потвърди изрично и срещата със Зеленски и европейските лидери във Вашингтон през януари, която украинският президент каза по-рано в пресконференцията, че е договорена. Но пък изуми, че "Русия иска Украйна да (пре)успее", Путин го искал - отговор на въпрос какви ще са последствията за Путинова Русия, ако наруши бъдещо мирно споразумение. И както Путин много искал Украйна да (пре)успее, така не искал примирие като прелюдия към мир.

Какво ще се случи, ако не се стигне до мирно споразумение, ще опита ли Тръмп да окаже натиск върху Путин? Отговорът на американския президент: "Ще продължат да се бият и да умират". Но Тръмп смята, че можело до няколко седмици да има мирно споразумение.

Преди да отговарят на журналистически въпроси, Тръмп и Зеленски говориха с европейски лидери. Разговорът им е продължил повече от час. Говорено е с френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския министър-председател Джорджа Мелони, полския президент Карол Навроцки, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

