Желязков отчете силен икономически ръст и сложи България в челната петица на ЕС

Това бе една динамична, сложна и важна година от геополитически, европейски и национален дневен ред. Правителството бе създадено трудно, в сложна коалиция, с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и доверие между партньорите в коалицията, както и в една много динамична парламентарна подкрепа. Благодаря за подкрепата през изминалата година и за нашите добри коалиционни взаимоотношения. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков в началото на последното заседание на кабинета за 2025 г.

По думите му България приключва 2025 г. с БВП от 113 млрд. евро, с ръст от над 3% на икономиката - в топ 5 на държавите на ЕС. "Отдавна не сме най-бедната страна по паритет на покупателната способност, изпреварвайки Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Изпълнихме ангажиментите си. Безработицата намалява с 0.6%", изтъкна той.

"Инфлацията е около 3,6%, но това не е свързано с въвеждането на еврото, а с повишената покупателна способобност и заради 4% изсветляване на икономиката. Над 1 млрд. е събираемостта в ТОЛ системата, дължим на превозвачите повишение на конкурентноспособността", обобщи той.

По думите му правителството се е държало и е работило като програмно, макар че е изглеждало политическо. То имало няколко цели - финансова стабилизация и възстановяване на плащанията по ПВУ, повишаване на конкурентноспособността на икономиката и влизане в еврозоната.

"Всички тези ангажименти са изпълнени. Когато дойде време за трезва оценка на работата на кабинета, не ние трябва да отбелязваме резултатите, а всички, които имат обективен поглед върху политическата конюктура и постигнатото през 2025 г. Обществото положи усилия, а тристранният диалог беше възстановен. Получавахме подкрепа, независимо от сложните политически процеси", заяви още премиерът в оставка.

Той подчерта, че няма друго правителство, преминало през 6 вота на недоверие.