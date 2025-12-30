След като раздаде на себе си: Сметната палата проверява бонусите в държавния сектор

Сметната палата ще проверява как се дава допълнителното материално стимулиране (ДМС) във ведомствата през 2026 година, съобщават от институцията. Проверките ще разглеждат спазен ли е законът и вътрешните правила при определяне на ДМС в публичния сектор и адекватен ли е размерът на бонусите. Любопитно е, че наскоро именно ръководството на Сметната палата бе посочено от депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев като най-голям получател на бонуси със 113 257 лв.

От Сметната палата тогава отговориха, че посочената сума всъщност включва бонусите както на председателя Димитър Главчев, така и на неговата заместничка Горица Грънчарова-Кожарева. Реалният размер на бонуса за Главчев за първото тримесечие на 2024 г. е бил само 24 280 лв., като средствата са дарени.

Проверките стартират с две министерства

Новите проверки за ДМС ще се добавят към останалия обхват на одитната задача и започват в две министерства - на спорта и на културата. Законосъобразността на бонусите ще се проследи също в Комисията за защита на потребителите, както и в седем средни училища в градове в Южна България - "Кузман Шапкарев“ - Благоевград, Шесто ОУ "Св. Паисий Хилендарски“ - Кюстендил, СУ "Патриарх Евтимий“ - Пловдив, Езикова гимназия "Бертолт Брехт“ - Пазарджик, СУ "Иван Вазов“ - Стара Загора, Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково, СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ - Бургас и Профилирана гимназия с преподаване на западна езици "Захарий Стоянов“ - Сливен.

Общият брой на планираните за следващата година одити е 473, като 380 от тях са нови, а 93 са преходни и работата по тях продължава.

Сред планираните одити за съответствие попада и проверка в министерствата на младежта и спорта, на околната среда и водите и на туризма, където ще анализират дейността на Главна дирекция „Строителен контрол“ в ДНСК.

Предвидено за проверка е съответствието при финансовото управление на община Варна, като ще се проследи поемането и усвояването на общинския дълг, който нараства през последните години и ще се провери спазен ли е законът и нормативните актове при провеждането на обществени поръчки.

Във връзка с тежките наводнения през последните години, които унищожиха имущество и дори взеха човешки жертви, Сметната палата търси отговор на причините - предвиждат се одити, свързани с контролните дейности на басейновите дирекции в България във връзка със състоянието и проводимостта на речните легла - в Дунавски, Черноморски, Източно- и Западнобеломорски район.

Ще се направи и одит за съответствие при възлагането и изпълнението на общински концесии на общините Пловдив, Раднево и Сливен, дейност, която не е проверявана повече от 10 г.

Сред предвидените одити на изпълнението попадат и проверки ефективна ли е дейността по регистрация на пътните превозни средства от органите на Министерството на вътрешните работи, как се управляват дейностите по предотвратяване на бедствия, причинени от пожари и какви мерки се предприемат за възстановяване на последиците от тях, дейностите по развитие и надграждане на Националната здравно-информационна система, администрирана от Министерството на здравеопазването за периода 2023-2026 г. и ефективността на мерките за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци.

Ще бъде завършен одитът за осигуряването на достъп до питейна вода на населението в условия на засушаване – проблем, който има голяма обществена значимост: около 3 процента от населението в България през последните години живее в режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, същевременно загубите на вода поради амортизираната водоснабдителна мрежа са средно около 60 процента, като на някои места надхвърлят 80 на сто.

Сред планираните специфични одити се включва и проверка на управлението и контрола на общинските публични предприятия, на които е възложено задължение за извършване услуги по обществен транспорт на територията на Столична община. Планиран е одит и на общинското дружество "Софекострой“, чиято дейност е с висока обществена значимост, тъй като е водещо в областта на събирането и транспортирането на отпадъци и извършването на комунални дейности на територията на Столична община.

За одит е предвидена и „Александровска болница“ – най-старата и една от най-големите в страната, която отчита отрицателни финансови резултати и високи нива на задлъжнялост. Към 30 юни 2025 г. дружеството притежава 42 броя имоти с обща балансова стойност над 35 млн. лева.

През 2026 г. ще бъде извършен и одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, уточняват от Сметната палата.