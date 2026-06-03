Спорт:

Нови радари от Франция: Кабинетът "Радев" иска "зелена светлина" от парламента

03 юни 2026, 18:17 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нови радари от Франция: Кабинетът "Радев" иска "зелена светлина" от парламента

България да развива способностите за за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация при осигуряване на въздушния суверенитет на страната и изпълнението на съюзните ангажименти в НАТО  чрез трикоординатни радари ще предложи правителството на Народното събрание. Като за целта Министерският съвет предлага проект за инвестиционен разход за придобиване на нови трикоординатни радари.

С неговата реализация ще бъдат придобити седем нови трикоординатни радари и спомагателно оборудване и ще бъдат изградени способности за наблюдение на въздушното пространство в реално време. Това ще осигури изпълнението на отговорностите на въоръжените сили към националната и колективната система за сигурност.

Основен приоритет

Придобиването на нови трикоординатни радари е основен приоритет, заложен в „Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ и в „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“ .

От къде ще ги купим?

Проектът за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“ е изготвен на базата на проект на договор в резултат на поръчка за придобиване (“Acquisition order”) към Рамково споразумение между Министерство на отбраната (МО) на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република от една страна, и проект на допълнителен съпътстващ договор (“Side contract”) между МО и производителя на радарите.

Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудване, услуги и дейности по рамковото споразумение е Френската република и придобиване на спомагателно оборудване, услуги и дейности, свързани с експлоатацията на радарите по съпътстващия договор е производителя. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В съобщението на Министерски съвет не се посочва цената на радарите, но днес министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира, че поръчката на радарите ще е с около 50 млн. по-скъпа в сравнение с 2023 г. ОШЕ: Разходите за заплати трябва да са 10% надолу: Ще има ли съкращения в армията?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
военна техника военно оборудване радари 3D радари кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес