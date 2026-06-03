Нови радари от Франция: Кабинетът "Радев" иска "зелена светлина" от парламента

България да развива способностите за за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация при осигуряване на въздушния суверенитет на страната и изпълнението на съюзните ангажименти в НАТО чрез трикоординатни радари ще предложи правителството на Народното събрание. Като за целта Министерският съвет предлага проект за инвестиционен разход за придобиване на нови трикоординатни радари.

С неговата реализация ще бъдат придобити седем нови трикоординатни радари и спомагателно оборудване и ще бъдат изградени способности за наблюдение на въздушното пространство в реално време. Това ще осигури изпълнението на отговорностите на въоръжените сили към националната и колективната система за сигурност.

Основен приоритет

Придобиването на нови трикоординатни радари е основен приоритет, заложен в „Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ и в „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“ .

От къде ще ги купим?

Проектът за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“ е изготвен на базата на проект на договор в резултат на поръчка за придобиване (“Acquisition order”) към Рамково споразумение между Министерство на отбраната (МО) на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република от една страна, и проект на допълнителен съпътстващ договор (“Side contract”) между МО и производителя на радарите.

Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудване, услуги и дейности по рамковото споразумение е Френската република и придобиване на спомагателно оборудване, услуги и дейности, свързани с експлоатацията на радарите по съпътстващия договор е производителя.

В съобщението на Министерски съвет не се посочва цената на радарите, но днес министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира, че поръчката на радарите ще е с около 50 млн. по-скъпа в сравнение с 2023 г. ОШЕ: Разходите за заплати трябва да са 10% надолу: Ще има ли съкращения в армията?