Разходите за заплати трябва да са 10% надолу: Ще има ли съкращения в армията?

Зададено е като условие от Министерство на финансите е 10% снижаване на разходите за заплати", обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти във връзка с мерките за справяне със свръхдефицита. Според него не става дума за 10% съкращения, но все пак от министерството ще се освободят от трайно незаетите бройки, ще се направи и анализ, за да се види по какъв начин може да се трансформира администрацията.

Ще има ли съкращения в армията?

"Бъдете сигурни, че сред военнослужещите няма да има съкращения. Категорично там няма да се пипа", подчерта военният министър.

По думите му и сега некомлекта в армията е 20%.

"Нали си представяте какво ще се случци, ако тръгнем да се освобождаваме от военнослужещите. Няма да имаме необходимия капацитет да си изпълняваме конституционните задачи", добави още Стоянов.

По-скъп ли е проектът за радари?

Министърът на отбраната обяви, че проектът е по-скъп с 50 млн. лв. нагоре в сравнение с 2023 г., но не се оскъпява спрямо цената през 2025 г.

"Както знаете този проект беше стартиран по време на служебното правителство. То беше много близо до сключване на договор. Сега нуждите за отбранителната техника са коренно различни, пазарите са коренно различни, търсенето е коренно различно, така че цената с всеки изминал ден върви нагоре. Успели сме с евентуалния контрагент да запазим сегашната цена. Проектът на инвестициоинен разход трябва да е минал през Министерски съвет. Основната промяна е в плащането. В стария беше включено плащане през 2025", каза още Стоянов. ОЩЕ: Компания в САЩ иска модернизация на електронната война: Поводът са самолети, каквито има и България