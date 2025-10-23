Войната в Украйна:

Петък - ден за работа или за плаж? Времето утре - 24 октомври 2025 г.

Петък - ден за работа или за плаж? Времето утре - 24 октомври 2025 г.

На 24 октомври 2025 г. най-ниските  температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.  През деня се очаква облачно време. От запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд те ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Ще е ветровито. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°, прогнозата за времето. Най-топло ще бъде в Ямбол - 24°, в Хасково и Стара Загора - 23°С.

Дъждовно в планините

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

Сутрешен плаж

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

