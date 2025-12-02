Лайфстайл:

Срам във Видин: Само 4 човека на протест!

02 декември 2025, 08:22 часа 736 прочитания 1 коментар
Срам във Видин: Само 4 човека на протест!

На фона на мащабните протести срещу Бюджет 2026 в цялата страна снощи, ярък контраст направи бездействието в Северозапада.

Демонстрации имаше в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград, Сливен и други градове. Видин обаче остана безмълвен и това възмути много от жителите на града и региона.

Протест от 4 души

Още: Васил Терзиев: Хулиганите бяха на протеста с цел, нищо не можеше да ги спре

В социалните мрежи имаше гневни коментари, че е недопустимо, на фона на цялата разбунтувала се държава, Видин да спи. Да изразят своето недоволство в центъра са излезли едва 4 души.

"Четири човека сме на кръст, едните са с малко дете... Цяла България е по улиците, Видин пак се скатава. Мрънкайте после, че нямате работа, че нямате болница, че сте най-бедния град в България. Но сега си стойте на топло", написа гневен жител на града във Фейсбук.

Последва вълна от възмущение защо видинчани са избрали да не се присъединят към общественото недоволство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Пият си ракията и бият по масата вкъщи хората!!! Там са най-силни!!! И утре, до обяд са сърдити на себе си, след това на целя свят!!!", гласеше един от гневните коментари.

Още: Ненавистта се засилва, желанието за саморазправа с политиците нараства

Виновна е елхата

Други предполагаха, че причината се крие в страха на голяма част от хората на държавни служби в града да излязат на протест, защото биха застрашили работата си.

"Тук всички са на работа в общината, като роднини, комшии, приятели, абе изобщо, във фамилната община, и затова са доволни и щастливи и няма кой да протестира?!!", написа скандализиран потребител.

Трети пък видяха причина в съвпадналото празненство по случай запалването на светлините на коледната елха в центъра. Според недоволни "докато хората стачкуват, ние се веселим на центъра с музика", а мероприятието се е радвало на доста по-голяма посещаемост в сравнение с протеста.

Още: Протестът в София приключи, движението в района на парламента е възстановено

"Цяла България протестира, ама за нас във Видин най важна ни е елхата. Защо само ние, видинчани, не можем да бъдем като другите хора? Не е ли срамно да спим още и до кога ще бъдем безучастни?", попитаха възмутени.

Имаше и местни, които заявиха, че са готови да излязат на протест, но не са разбрали, че такава организация има. Срещу тях се чуха гласове, че протестът е бил общонационален и не е имало нужда Видин да получава специална покана да се присъедини.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
протест Видин протест бюджет 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес