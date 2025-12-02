Срам във Видин: Само 4 човека на протест!

На фона на мащабните протести срещу Бюджет 2026 в цялата страна снощи, ярък контраст направи бездействието в Северозапада.

Демонстрации имаше в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград, Сливен и други градове. Видин обаче остана безмълвен и това възмути много от жителите на града и региона.

Протест от 4 души

В социалните мрежи имаше гневни коментари, че е недопустимо, на фона на цялата разбунтувала се държава, Видин да спи. Да изразят своето недоволство в центъра са излезли едва 4 души.

"Четири човека сме на кръст, едните са с малко дете... Цяла България е по улиците, Видин пак се скатава. Мрънкайте после, че нямате работа, че нямате болница, че сте най-бедния град в България. Но сега си стойте на топло", написа гневен жител на града във Фейсбук.

Последва вълна от възмущение защо видинчани са избрали да не се присъединят към общественото недоволство.

"Пият си ракията и бият по масата вкъщи хората!!! Там са най-силни!!! И утре, до обяд са сърдити на себе си, след това на целя свят!!!", гласеше един от гневните коментари.

Виновна е елхата

Други предполагаха, че причината се крие в страха на голяма част от хората на държавни служби в града да излязат на протест, защото биха застрашили работата си.

"Тук всички са на работа в общината, като роднини, комшии, приятели, абе изобщо, във фамилната община, и затова са доволни и щастливи и няма кой да протестира?!!", написа скандализиран потребител.

Трети пък видяха причина в съвпадналото празненство по случай запалването на светлините на коледната елха в центъра. Според недоволни "докато хората стачкуват, ние се веселим на центъра с музика", а мероприятието се е радвало на доста по-голяма посещаемост в сравнение с протеста.

"Цяла България протестира, ама за нас във Видин най важна ни е елхата. Защо само ние, видинчани, не можем да бъдем като другите хора? Не е ли срамно да спим още и до кога ще бъдем безучастни?", попитаха възмутени.

Имаше и местни, които заявиха, че са готови да излязат на протест, но не са разбрали, че такава организация има. Срещу тях се чуха гласове, че протестът е бил общонационален и не е имало нужда Видин да получава специална покана да се присъедини.