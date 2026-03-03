Спорт:

Рюте от Скопие: НАТО няма да позволи вакуум на сигурността на Балканите (ВИДЕО)

03 март 2026, 17:54 часа 257 прочитания 0 коментара
"НАТО няма да позволи създаването на вакуум в сигурността в региона, особено във време на засилено геополитическо напрежение поради конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с президента Гордана Силяновска Давкова, предаде македонската медия "Вечер". Рюте подчерта, че НАТО остава твърдо ангажиран със защитата на всяка държава членка и с поддържането на стабилността в Западните Балкани. 

От своя страна македонският президент Силяновска-Давкова подчерта, че най-голямата гаранция за траен мир в Западните Балкани е пълноценната им интеграция в Европейския съюз.

Посещението на Рюте в Северна Македония

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е на първото си официално посещение в югозападната ни съседка като генерален секретар на Алианса. 

Рюте оцени Скопие като надежден съюзник, който вече отделя над два процента от БВП за отбрана и активно допринася за международни мисии.

НАТО не участва в атаките в Близкия изток

По отношение на ситуацията в Близкия изток Рюте подчерта, че НАТО не участва в атаките, но ще защитава всяка част от територията на Алианса. Рюте оцени, че Иран е източник на ескалация и нестабилност от десетилетия. ОЩЕ: На националния празник на България: Рюте ще посети Северна Македония

 

 

