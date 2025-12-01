Самуил Петканов: България се събуди. Жална ви майка

Журналистът Самуил Петканов, който е един от хилядите българи, които се включиха в днешния масов протест в София срещу Бюджет 2026 и властта, сподели своето мнение за случващото се във Facebook.

"Стоя на място от над 40 минути. Около мен не спират да вървят в посока Орлов. Един на 100 да е по-възрастен от мен. Само деца на около 20, неплатени, недокарани, непринудени.

Не съм бил на по-многолюден протест, дори 2013. Може би и 1997, но тогава бях нисък и не виждах над тълпата.

Основно млади и с право гневни хора, които искат да живеят нормално тук и институциите да не са завладени от одиозни кръгове и личности.

Това е поколението, което Кристиян Таков роди. България се събуди. Жална ви майка, ако смятате, че да дете гъза си на Шиши ви е по-изгодно."

"А на продажните йезуити, които утре ще сеят опорни точки от всевъзможни медии, обвинявайки протестиращите, както винаги, че не знаят какво искат и не са дошли с готова програма за атернатива на Шиши и неговата блаженна намеса на всички власти: България няма нормален бюджет от Муравей Радев насам. И всеки път, когато клекнете отпред или седнете в скута на това лайно, нормалните хора ще ви презират все повече. Имате избор, нямате топки и гръбнак."

