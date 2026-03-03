Имаме гаранцията на НАТО срещу ракетни нападения: Служебният кабинет за ескалацията в Близкия изток (ВИДЕО)

"Няма никакво основание България да бъде цел на Иран. Стратегическият командващ гарантира, че ако се използват ракетни нападения по отношение на Алианса - противоракетната отбрана (ПРО) ще бъде задействана по всички правила на чл. 5. Имаме гаранция по отношение на защитата на НАТО срещу ракетни нападения", стана ясно от думите на министъра на отбраната в служебното правителство Атанас Запрянов след среща при премиера заради ескалацията в Близкия изток.

Министърът увери още, че страната ни няма планове и не участва в операциите на САЩ и Израел в Иран.

Прибирането на българите от Близкия изток

Междувременно страната ни прави всичко възможно да прибере нашите сънародници от държавите в Близкия изток.

"Следим отблизо развитията и фокусът на Министерски съвет и на отделните министерства, които са въвлечени в тази операция е извеждането на българските граждани от региона по най-бързия, но с предимство на сигурността начин", каза премиерът Андрей Гюров.

Стана ясно, че се обсъждат възможни маршрути. "Имаме осигурени достатъчно самолети, които са готови да извършват полети при потвърждаване на маршрути. Надяваме се в следващия ден да имаме извършени полети и граждани, които са се прибрали в България", добави още Гюров. ОЩЕ: Премиерът свика извънредна среща с министри заради ситуацията в Близкия изток

Държавата получава навременна информация за състоянието на българските мисии, поддържа контакт със съответните служби, подадени са координатите и броя хора, които се намират на различните места.

"Ние сме изготвили много сериозни списъци по държави. Примерно в Саудитска Арабия не се налага евакуация, но има държави със значителен брой български граждани, било като туристи, хуманитарни случаи или хора, които искат да напуснат зоната", заяви външният министър Надежда Нейнски.

Тя е разговаряла с външния министър на Гърция тази сутрин, който е предложил помощ с техен самолет да прибере български граждани от Оман, но страната ни вече има организация за там.

Цената на петрола

В контекста на блокирани кораби в Ормузкия проток и атака срещу рафинерии, министър-председателят отбеляза, че има реакция на международните борси.

"Очаква се в близките дни цената на петрола да продължава да се повишава. Голямото развитие и увеличението на цената на газа е притеснително. Тук може да кажем, че България има дългосрочен договор, който се базира на осреднена цена и на петролни деривати, което позволява такива кратки кризисни случаи да преминават без съществено увеличение на цената на газа", увери Гюров. ОЩЕ: Прогнози и реалност са различни: Цената на петрола и Ормузкият проток