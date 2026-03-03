ЕЦБ поздрави България за 3 март, припомняйки пътя към членството в еврозоната

По повод 3 март – Деня на Освобождението на България – европейските институции отправиха поздравления към страната, като подчертаха значението на историческата памет и мястото на България в европейското семейство.

Сред първите, които отправиха поздрав, е Европейската централна банка, която отбеляза празника с послание, свързано с интеграцията и общите ценности в рамките на Европейския съюз.

"Честит Ден на Освобождението, България! По случай празника се връщаме към първите стъпки на България по пътя към членство в еврозоната - под звуците на истински хит" (бел.ред. DJ Take Me Away на Дийп Зоун Проджект), написаха от ЕЦБ в Instagram в описанието на забавнa видеокомпилация, свързана с България.

