01 декември 2025, 22:37 часа 464 прочитания 0 коментара
Ескалация на протеста в София: Пострадал е журналист на БНТ

Пострадал е журналист от БНТ, научи екипът на бТВ от парамедик, който търсеше пострадалия по време на протеста в София срещу бюджет 2026 г. Протестът ескалира след като се появиха провокатори, които започнаха да хвърлят бомбички срещу полицията, както и капак от кофа, пътни знаци, запалена кофа за боклук, както и камъни. Вероятно има и пострадал полицай. Към протеста се присъединиха и още полицаи, в рамките на протеста беше ползван и сълзотворен газ от полицията. 

Междувременно пожарната е извадила пожарния си кран, вероятно заради запалената кофа за боклук. 

Протестът в София

Малко преди 18 часа множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно. Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

След речите на лидерите на "Продължаваме промяната - Демократична България" окоро 20:00 часа - протестът се отправи първо към централата на ДПС, а след това към тази на ГЕРБ.

Междувременно спря токът в част от центъра на София, като това беше потвърдено и от "Електрохолд" по-късно. Репортер на Actualno.com видя и група от 20-30 души с черно облекло, изглежда те имат и бомбички. Това е напомняне за предупрежденията, че платени провокатори могат да опитат да опорочат мирното шествие на протестиращите. По-късно пред ценстралата на ДПС - протестът ескалира. ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
